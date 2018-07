Hansjörg Auer, en solitario al Lupghar Sar West

El alpinista austriaco de 34 años, miembro del equipo de The North Face, Hansjörg Auer informa que ha completado la primera ascensión en solitario por la cara oeste del Lupghar Sar West (7.157 metros), en el Karakorum, Pakistán. Auer estuvo únicamente acompañado por algunos porteadores y un cocinero.

El Lupghar Sar West fue hollado por primera vez en 1979 por una expedición alemana liderada por Hans Gloggner, y desde entonces solo había sido intentada en un puñado de ocasiones.

En esta ocasión Auer montó el campo base a 4.500 metros, y comenzó inmediatamente la aclimatación. Tras un periodo de mal tiempo, el 6 de julio se ponía en marcha por la cara oeste del Lupghar Sar West. Tras siete horas y media de ascensión, Auer vivaqueaba a unos 6.200 metros, justo debajo de la pared de roca. A la mañana siguiente ascendía siguiendo una línea lógica en la parte izquierda de la pared hasta alcanzar la arista noroeste. Tras superar un tramo de roca suelta, llegaba a la cima las 11:30 del 7 de julio.

“Me llevé el equipo para vivaquear hasta la arista por si me pillaba el mal tiempo, pero luego decidí subir del tirón sin detenerme. Los últimos 200 metros fueron por terreno mixto, no muy difícil, pero tenía que estar siempre muy atento… ¡estaba a más de 7.000 metros y solo! Además, tuve que abrir huella en nieve profunda hasta la cornisa cimera. Fue un tramo delicado, aunque nunca me sentí fuera de mi zona de confort”, aseguraba el austriaco.

El descenso fue inmediato, tras quedarse una pequeña roca de la cima como souvenir. “ Fue una lucha porque estaba muy cansado y el tiempo estaba cambiando rápidamente. Así que solo pensaba en bajar, bajar y bajar sin detenerme. Alcancé el base a eso de las 8 de la tarde. Decidí destrepar todo el camino porque solo contaba con una cuerda de 60 metros de 5mm y pensé que sería más rápido que andar buscando como montar reuniones y abalakovs en los tramos de hielo. Algunas veces deseé poder rapelar, pero por suerte al final todo salió bien”.

Sin duda una actividad especial para Auer que “ llevaba cuatro años soñando con esta ascensión. Desde que estuve en Kunyang Chhish East en 2013 quería sentir cómo era estar solo a esa altitud. Ahora me siento muy feliz, y me gustaría dedicarle esta ascensión a mi amigo Gerhard Fiegl".