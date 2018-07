Kilian Jornet regresa a lo grande

Hace tres meses, Kilian Jornet se fracturaba el peroné, tras una larga recuperación, el atleta catalán se sentía con fuerzas de volver a la competición para recuperar sensaciones y… ¡vaya si lo ha hecho! Kilian ha regresado este fin de semana al panorama internacional en la segunda cita de las Golden Trail Series, el Marathon du Mont-Blanc. Jornet se sintió bien físicamente a lo largo de los 42 kilómetros y 2.780 metros de desnivel positivo del recorrido, tan bien que, al final era el primero en cruzar la línea de meta con un tiempo de 3 horas 54 minutos y 54 segundos. “ Me he sentido bien físicamente a lo largo de toda la carrera. Sabía que en las subidas no habría problema pero que en los tramos de bajada tendría que ir un poco más despacio”, comentaba Jornet. Tras el entraban Marc Lauenstein (3h58’15’’) y el noruego Stian Angermund-Vik (4h00’07’’), segundo y tercero respectivamente.

Sin duda, una gran prueba para evaluar su estado de forma y recuperación ya que, como en Zegama, la cita ha vuelto a presentar un altísimo nivel en la línea de meta. "Lo importante hoy para mí era ver que la pierna está bien y que la forma está de vuelta tras tres meses recuperándome de una lesión", concluía Kilian.

En categoría femenina, la neozelandesa Ruth Croft se hacía con la victoria con un tiempo de 4 horas 37 minutos y 30 segundos, mientras que la sueca Ida Nilsson (4h39’37’’) era segunda por delante de Eli Gordón (4h41’01’’), que cerraba una carrera de ensueño.