BBK Mendi Film Bilbao-Bizkaia arranca con un intenso fin de semana

El festival de cine de montaña BBK Mendi Film Bilbao-Bizkaia dará comienzo este fin de semana con una programación intensa que arranca el viernes día 4 de diciembre con la proyección de dos películas en la Sesión Inaugural del palacio Euskalduna (19.00h).

Pavol Barabás, el reputado director eslovaco ganador del Gran Premio del festival en 2016 inaugura la Sección Oficial con Salto is the King, una película que lleva al espectador a la fastuosa catarata Salto Ángel de Venezuela. La otra película es Arriesgarse a Vivir, un estreno internacional que abre la sección Zabalandi fuera de concurso del festival, que llega de la mano de la Fundación The Walk On Project, y que además de transmitir un mensaje de aliento idóneo para los tiempos de pandemia que vivimos, cuenta con una terna brillante de protagonistas: Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo, Mikel Zabalza, Juanjo San Sebastián, Nives Meroi y Romano Benet, Didac Vila... Las entradas para la Sesión Inagurual se agotaron el primer día que salieron a la venta, por lo que se prevé un gran ambiente en el Euskalduna.

La oferta Mendi Film Online se activará junto a la Sesión Inaugural. A partir de las 20:00h, se podrán ver todas las películas de la Sección Oficial online. Se puede optar por alquilar las películas sueltas, en packs temáticos, o el pack de todas las películas, según lo cual varían los tiempos de visionado desde 24 horas, a 72 horas, y a 30 días. Las películas estarán visibles en espacio geográfico español.