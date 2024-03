Eneko Pou abre 'Aúpa 50'

Si para felicitarse los 40 años el mayor de los Pou logró encadenar la dificultad en escalada deportiva de 8c a través de la ruta Perestroika, en Mallorca, esta vez se ha regalado a si mismo una exigente apertura en solitario en la costa levantina a la que ha llamado Aúpa 50, en clara alusión a su cambio de década.

Seis largos, 180 metros y seis días de duro trabajo para una ruta espectacular que surca placas con agarres mínimos y desplomes impresionantes a más de ciento cincuenta metros del suelo y discurre zonas expuestas en las que era mejor no caerse…

“Tenía ganas de hacer algo especial para mi celebración y en este momento tenía a mi hermano embarcado en otros proyectos, con lo que decidí meterme en esta aventura en solitario y regalármela para mi cumpleaños.

Escalar en solitario no tiene nada que ver con hacerlo en cordada. La responsabilidad es mucho mayor; te encuentras solo ahí arriba y cualquier error tienes que solucionarlo con tus medios“, como le ocurrió debido a una mala caída en el desplome del segundo largo que a punto estuvo de costarle un disgusto.

“Lo estaba haciendo bien y muy concentrado porque era una zona muy difícil que exigía toda mi atención. A pesar de todo, la roca que aguantaba el pequeño gancho sobre el que estaba suspendido cedió y me vi en el aire totalmente descontrolado. Tuve miedo mientras caía, ya que la cuerda nunca se acababa de tensar y temí que el autoasegurador no estuviese haciendo bien su trabajo. Cuando, de una manera muy violenta, impacté con el tobillo contra una repisa me di cuenta de que por fin me frenaba…Grité de dolor, pero no había nadie para socorrerme en kilómetros a la redonda.

Tras varios minutos intentando tranquilizarme, valorar lo ocurrido y mis posibilidades, decidí continuar. Me dolía, pero era soportable. Tres horas después logré finalizar el largo y como pude me arrastre camino al coche. Fue lo peor de una aventura cargada de buenos momentos, en los que sentirme solo haya arriba, siempre fue muy especial.

Ahora me queda escalar la línea en libre. En cuanto tenga tiempo me pondré a entrenar para tratar de conseguirlo porque valorando las secciones que fui atravesando me dio la sensación de que la dificultad es muy alta, probablemente cercana al octavo“.

Eneko ya ha abierto varias vías largas en solitario como fueron: Gorri, Polvorilla y Corto Maltés. Después de esta apertura, los Pou vuelven a formar equipo escalando hielo en Noruega dónde juntos están realizando algunas escaladas importantes que tenían pendientes. Como queda patente, los hermanos vitorianos no paran y siguen sumando actividades importantes a un currículum que ya muchos consideran excepcional.