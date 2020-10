La Sección Oficial del BBK Mendi Film Bilbao-Bizkaia presentará este año 54 películas

El mundo del Cine de Montaña se centrará en Bilbao durante la primera quincena de diciembre, del 4 al 13, en la 13ª edición del festival BBK Mendi Film Bilbao-Bizkaia. Un total de 54 películas representativas de 18 países competirán en el certamen que traslada a Bilbao el cine de montaña de Europa, Norteamérica, Sudamérica, Asia y Oceanía.

Todas las películas, a las que se suman las que se proyectarán en la sección no competitiva Zabalandi, se proyectarán en el Palacio Euskalduna, en la Sala BBK y en los Cines Golem de Azkuna Zentroa, en Bilbao. BBK Mendi Film Bilbao-Bizkaia será presencial con público, garantizando todas las medidas necesarias para hacer frente a la pandemia Covid-19.

Y, por primera vez, la oferta de BBK Mendi Film Bilbao-Bizkaia también se podrá seguir On-Line, películas de la Sección Oficial, mesas redondas, conferencias y eventos especiales, que se podrán ver y disfrutar a la carta en cualquier momento y lugar durante el festival.

El Jurado de la Sección Oficial de la 13ª edición de BBK Mendi Film Bilbao-Bizkaia estará compuesto por Asier Altuna Iza, director de cine y guionista, Paula Olaz Moratinos, creadora de bandas sonoras para cine, televisión, teatro, danza y videojuegos, Itziar García Zubiri, productora creativa especializada en documental, Iwona Zielińska-Sąsiada, gestora cultural y coordinadora de proyectos musicales y deportivos en el Instituto de Cultura de Polonia de Madrid, y Jon San Sebastián López, estudiante de medios audiovisuales.

Películas

Sección Oficial 2020

-A DREAM OF EDWIM DRUMMOND | Dir: Paul Diffley / Reino Unido, 2020

-A PLEA FOR REFUGE | Dir: Daniel Holmes / Estados Unidos, 2019

-A THOUNSAND WAYS TO KISS THE GROUND | Dir: Henna Taylor / Estados Unidos, 2020

-ACONCAGUA, LA TRAVERSÉE SANS RETOUR | Dir: Antoine Girard / Francia, 2020

-ALPINIST – CONFESSION OF A CAMERAMAN | Dir: Minchul Kim / Corea, 2019

-ATERPEAN ATERI | Dir: Ruben Crespo Perez / España, Euskal Herria, 2020

-BEYOND THE BACKYARD: THE NATION’S RIVER | Dir: Michael Stevens / Estados Unidos, 2019

-BYC KOBIETA W HIMALAJACH (To Be a Woman in the Himalayas) | Dir: Eliza Kubarska / Polonia, 2018

-CARIE | Dir: Achille Mauri / Italia, 2020

-CHARGE 2 | Dir: Anthony Bonello / Canadá, 2020

-DER BÄR IN MIR (Bear-Like) | Dir: Roman Droux / Suiza, 2019

-DIE GROBE ZINNE (The Great Peak) | Dir: Reinhold Messner / Italia, 2019

-EL GRAN HITO | Dir: Ignasi López Fábregas / España, 2020

-ÉRIC ESCOFFIER, LA FUREUR DE VIVRE | Dir: Bertrand Delapierre & Séverine Gauci / Francia, 2020

-EVEREST – THE HARD WAY | Dir: Pavol Barabás / Eslovaquia, 2020

-FORESIGHT | Dir: Dario Tubaldo / Italia, 2020

-FREE AS CAN BE | Dir: Samuel Crossley / Estados Unidos, 2020

-HARDA – THE TOUGH | Dir: Marcin Polar / Polonia, 2019

-HERA’S ANGELS | Dir: Constantine Papanicolau / Grecia, 2019

-HILLARY - OCEAN TO SKY | Dir: Michael Dillon / Australia, 2019

-INTO THE CANYON | Dir: Peter McBride / Estados Unidos, 2019

-IPARRALDEAN | Dir: Romain Jamet / Francia, Euskal Herria, 2020

-JURRIA: GUARDIANES DEL GARROTE | Dir: Pedro Cubiles Quintana / España, 2020

-L’ESCALADE LIBÉRÉE | Dir: Benoit Regord / Francia, 2020

-LE MARATHON DE KATHERINE | Dir: Nicolas Falquet / Suiza, 2019

-LIFELINES | Dir: Frank Kretschmann / Alemania, 2020

-MENDIAN HIL, HIRIAN HIL | Dir: Iñaki Peña Bandres / España, Euskal Herria, 2020

-METANOIA | Dir: Florian Gassner / Alemania, 2020

-MYRTLE SIMPSON: A LIFE ON ICE | Dir: Leigh Anne Sldes / Estados Unidos, 2019

-NORTH COUNTRY | Dir: Nick Martini / Estados Unidos, 2019

-ORIGENS, A GRANDE ESCALADA | Dir: Murilo Vargas / Brasil, 2019

-OUT OF THE BLUE | Dir: Davina Beyloos Montaz-Rosset & Sébastien Montaz-Rosset / Francia, 2020

-POLYFONATURA | Dir: Jon Vatne / Noruega, 2019

-PYRÉNÉISME D’HIER ET D’AUJOURD’HUI | Dir: Laurence Fleury / Francia, 2019

-SALTO IS THE KING | Dir: Pavol Barabás / Eslovaquia, 2020

-SHARED VISION | Dir: Keith Partridge / Reino Unido, 2019

-SIN LÍMITE | Dir: Daniel Fernández Cañadas / España, 2019

-SINGLEHANDED | Dir: Stash Wislocki / Estados Unidos, 2020

-SLACK SISTERS | Dir: Kelly Greenheart / Estados Unidos, 2020

-SPECIAL RUN | Dir: Isabelle Häcki / Suiza, 2019

-SPELLBOUND | Dir: Richard Sidey / Nueva Zelanda, 2020

-SWEET HOME KAMCHATKA | Dir: Pep Cuberes Esgleas & Xavier Esgleas Tarifa / España, 2020

-TENTE LAGUNILLA – UNA FILOSOFIA DE VIDA | Dir: Javier Cuevas Caballero / España, 2020

-TERRA INCOGNITA – A EXPEDITION TO CLIMB SIBERIA’S UNKNOWN TOWERS | Dir: Corey Rich / Austria, 2018

-THE CHAIRLIFT | Dir: Mike Douglas / Canadá, 2020

-THE RED LAKE PARTY | Dir: Vladimir Cellier / Francia, 2019

-THE TEARS OF SHIVA | Dir: Mikel Sarasola / España, Euskal Herria 2020

-THE WURL | Dir: Anthony Bonello / Canadá, 2020

-THIS LAND | Dir: Whit Hassett & Chelsea Jolly / Estados Unidos, 2019

-UNDISCOVERED | Dir: Chris Prescott / Reino Unido, 2019

-URMUGA | Dir: Mattin Zeberio Larraza / España, Euskal Herria 2020

-VAELTAJAT - WANDERING IN THE WHITE | Dir: Otto Heikola / Finlandia, 2019

-VALHALLA, CIELO DE ROCA | Dir: Karel Downsbrough, Esteban Lahoz & Sergi Latorre, David López / España, 2020

-WHEN GLACIERS GO | Dir: Corey Robinson / Estados Unidos, 2020