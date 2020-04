Chemin de la Mâture. Caliza noble para disfrutar

No muy lejos del Somport, a escasos 5 kilómetros si vamos por el túnel, sitio de paso más lógico y cómodo por otra parte, se encuentra un paraje de cuento de hadas, el Chemin de la Mature y el Fuerte del Portalet, posición defensiva que resiste el paso de los siglos.

El “chemin de la Mâture” es un camino de más de un kilómetro, 1.200 metros, literalmente tallado en la roca de la pared que se desploma sobre el arroyo de La Secoue y las Gorges d’Enfer.

Su nombre hace referencia a los mástiles de barcos, así llamado en francés.

Para el transporte de los largos troncos de árbol talados en el Pirineo francés de esa parte fue necesaria su laboriosa construcción. Para hacernos una idea del tajo y situarnos un poco hay que trasladarse al siglo XVII, en plena época dorada francesa, y viajar hasta la corte del afamado rey Luis XIV, el Rey Sol.

Fuerte del Portalet, Pirineos franceses.





En el año 1660, Luis XIV y su ministro Colbert deciden que Francia debe disponer de una gran marina de guerra, para cuya construcción deben recurrir, entre otros, a los bosques del oeste pirenaico. En dicha zona contaban con árboles de gran calidad y vías de comunicación hasta el puerto de Bayona.

Entre las localizaciones escogidas se encuentra el bosque de Pacq, cercano al Somport, pero sin acceso apto para el transporte del material.

Para su aprovechamiento era necesario disponer de una vía que permitiese franquear el barranco de las “Gorges de l’Enfer” hasta el fondo del valle, y con esa finalidad se esculpió en la roca madre un paso lo suficientemente ancho para que los bueyes que arrastraban los troncos pudiesen pasar. Así nació lo que hoy conocemos como el Chemin de la Mâture.

El camino tallado a mano en la roca madre es digno de ser visitado.



Tras doce años de obras, el camino se finalizó en 1772, estando en uso hasta 1778. Por él pasaban los pinos que se convertirían en mástiles de barcos, y que posteriormente eran transportados por el río Aspe hasta Oloron.

Hoy en día, la senda es un tramo del famoso GR10 pirenaico por donde es normal el trasiego de senderistas y caminantes. Pero para nosotros hoy, lo importante se esconde en los muros del camino, donde encontraremos vías de varios largos y una caliza de una calidad exquisita para treparlos.

La pared nos ofrece vías de hasta 250 metros.





Desde hace bastante tiempo diferentes generaciones de escaladores han ido dejando su legado en los riscos del barranco, y muestra de ello son las diferentes rutas que hay, tanto camino arriba, como camino abajo, vías de varios largos, entre 150 y 250 metros de longitud, en su gran mayoría semiequipadas, encontrando unas fisuras increíbles para ser caliza en la que completar con material flotante la protección fija existente.

Este mes propondremos tres vías semiprotegidas, en las que el escalar será necesario para disfrutar, y el completar la protección fija existente será prácticamente obligatorio si no queremos tener alejes más “aireados” de lo deseado. Una de ellas, la “Bouffée delirante”, nos reservará técnicas dignas de Yosemite para los más avezados.

Tercer largo de la ‘Bouffée delirante’, increíble y laborioso con sus dos péndulos.



En la realización de este artículo aprovechamos para seguir testando la Nuclei FL de Arc´teryx que ya os presentamos hace unos días, si queréis podéis leer el test aquí.

Salvador Martínez disfrutando de las placas de la vía ‘Astérix’.

De echo, ambos miembros de la cordada llevábamos la Arc´teryx Nuclei FL y los dos tuvimos las mismas buena sensaciones de secado, capacidad de compresión, peso y retención de calor y coincidimos en definirla como una referencia en su categoría.

La hemos empleado con una amplitud térmica muy amplia, desde el frio de la mañana, hasta el calor de horas más avanzadas y funcionó perfectamente, pudiendo comprimirla sin problema en su propio bolsillo y llevarla colgada del arnés o meterla en la mochila.

Nos parece, después utilizarla en diversas actividades, de lo mejor en su tipo sin lugar a dudas y la recomendamos sin duda como opción de chaqueta de fibra. Ahora, no es irrompible……Vamos al lío.





APROXIMACIÓN

Tiempo de 10 a 15´.

Carretera N134-E7, salida a la derecha (dirección Francia) en el Pont de Cebers, antes de Bedous. Seguir a la derecha hasta que nos encontramos un pequeño parking con un letrero en una curva muy cerrada a izquierdas.

Seguir el sendero balizado sin pérdida, y en unos 10 minutos, andando tranquilos, estaremos a pie de vía.

DESCENSO

Tiempo de 10 a 15´ (más los rápeles).

Hay que rapelar de todas las vías. Asterix bajar por la línea de subida.

Obelix buscar los rápeles de la vía Asterix. Boufee delirante rápel de 50 metros a derechas, a buscar la línea de “R” de la vía Asterix.

Una vez en la senda, deshacer el camino de aproximación hasta el parking.



VÍAS DE ESCALADA

Asterix (190m6b+)

La Asterix es una vía asequible semiprotegida, placas y reuniones, y el resto para disfrutar de las buenísimas fisuras en las que nuestros seguros flotantes quedarán a prueba de bombas.

En la segunda vía de ‘Astérix’.

Las dificultades son sobre el V+6a mantenido, con pasos puntuales superiores, pero fácilmente acerables, bien con los seguros fijos en las placas, o con nuestros propias protecciones en el resto, resultando obligado escalar sobre V+Ao.

Por largos

Primer largo (45m, V+). Comienza por placa y continúa por buenas fisuras.

Segundo largo (25m, V+). Salida a la izquierda de la “R”, buscando las fisuras en la placa. Paso fino de llegada a la reunión.

Tercer largo (45m, 6 A+). Desplomillo de salida, buscando el itinerario lógico en una gran travesía hacia la izquierda, y coger una fisura oblicua hasta la “R”.

Cuarto largo (30m, 6 A+). Desplome apretón. Salir por un trabajoso desplome para continuar por terreno de bloques y llegar a un buena repisa donde está la reunión.

Quinto largo (25m, 6a (por la vía Obélix)). Largo excepcional por la Obélix a la derecha. Travesía gloriosa de canto, más fácil de ir en libre, que la original, sobre el 7b y si no se llega, acerada innoble.

Sexto largo (15m, 6b+). Desplome con canto de salida. Si no se quiere rapelar de unos anclajes dudosos, bajar de la reunión anterior.

Obélix (175m6b)

La vía Obélix, otra joya, algo más difícil que la vecina Astérix, pero también mucho más protegida, sin quitar que sea recomendable para los menos fuertes llevar piezas de protección.

Caliza excepcional en ‘Obélix’.

Las dificultades, sobre el V+6a mantenido, con pasos puntuales superiores, son fácilmente acerables, bien con los seguros fijos en las placas, o con nuestras propias protecciones en el resto, resultando obligado escalar sobre V+Ao.

Por largos

Primer largo (45m, 6b). Placa fina y diedro disfrutón.

Segundo largo (15m, V+). Asequible y disfrutón.

Tercer largo (45m,6 A+). Largo disfrutón de adherencia con algún paso de desplome.

Cuarto largo (25m,6 A). Largo variado con placa fina.

Quinto largo (30m, 6a). Largo excepcional. Travesía gloriosa de canto, más fácil de ir en libre, que la original, sobre el 7b y si no se llega, acerada innoble.

Sexto largo (15m, 6b+). Desplome con canto de salida. Si no se quiere rapelar de unos anclajes dudosos, bajar de la reunión anterior.

Bouffée delirante (200m6b)

La vía Bouffée Delirante, desde nuestro punto de vista, es una obra de arte para jugar con las diferentes técnicas de cuerda y escalada libre.

Ivan Reguera negociando las placas y fisuras de la ‘Bouffée delirante’

Son seis largos, en los que las dificultades son sobre el 6a mantenido, con un par de péndulos que si no se gestionan bien pueden hacer que no lleguemos del roce, o que no lleguemos a las fisuras de salida y tengamos que usar un gancho para llegar a ellas.

Vía que se escapa un poco para el típico escalador medio de V+A0 obligado. Así que debéis ir pensando en apretar y disfrutar.

Por largos

Primer largo (35m, 6a). No caerse al salir, protección delicada en los primeros metros. Placa protegida apretona. No fiarse del 6a.

Segundo largo (35m, V+). Largo disfrutón de mirar.

Tercer largo (40m, 6b (dos péndulos)). Largo increíble. Probablemente hará trabajar y pensar a los más avezados. Gestiona bien los péndulos y, sobre todo, si vas con dos segundos, piensa en como no dejar a uno de ellos desprotegido. Prever bastantes seguros, pues hay los justos en la línea.

Cuarto largo (30m, 6b). Un paso apretón, luego disfrutón.

Quinto largo (30m, 6b). Largo mantenido, pero con los seguros tranquilizadores bien puestos.

Sexto largo (15m, 6b). Largo corto con un paso apretón, luego disfrutón.

MATERIAL NECESARIO

Asterix empotradores, semáforo Alien y friends 0.75-3.

Obelix empotradores, semáforo Alien y friends 0.75-2.

Bouffée delirante cintas largas, empotradores, friends del 0.0 al 3, repitiendo pequeños y medianos si no se va con el grado sobrado. Una uña, quizás no sobre si no se llega bien a la parte baja de las fisuras en los péndulos…







MEJOR ÉPOCA

Prácticamente todo el año. Es solana, factor a tener en cuenta en los meses más calurosos pese a estar en la vertiente norte de los Pirineos. Al sol, puedes acabar frito como una sardina a la plancha.