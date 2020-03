Nuclei FL, el rediseño de un clásico

La antigua chaqueta Nuclei -la cual podemos afirmar orgullosos que hemos usado intensamente durante años- era ligera, duradera y ofrecía un ajuste y una calidad espectaculares.

Pero pese a ello, Arc’teryx ha ido un paso más allá y ahora relanza la Nuclei FL con importantes novedades. El nuevo modelo es aún más ligero y duradero, y estéticamente presenta un rediseño que nos ha encantado.



El ajuste

En primer lugar, recordar que es una chaqueta de relleno sintético con todos los detalles que necesitamos para movernos en montaña.

Además, presenta un ajuste impecable, una relación peso/calor excepcional, así como alta compresibilidad y una gran versatilidad en una amplia gama de condiciones... Sin duda, características que hacen que la Nuclei FL sea una pieza clave en nuestro armario.

La fibra interior de Coreloft funciona especialmente bien en comparación con otros rellenos sintéticos del mercado. La Nuclei FL nos ha mantenido calientes en reuniones de escalada en roca con temperaturas de 10 grados y viento, y con apenas una camiseta interior debajo. De hecho, durante una actividad de senderismo con mochila en media montaña y temperaturas bajas (estamos hablando de una altitud de entorno a los 1.700 metros y nevando), el resultado fue excelente, incluso teniendo que abrir la cremallera a pesar de llevar debajo únicamente una camiseta de peso medio.

El patronaje, como hemos dicho, es sencillamente perfecto. En mi caso, mido 1,72 cm. y peso 72 kg. y he usado la talla M, que debo admitir parece hecha a mi medida. Sin duda, y como ya hemos podido comprobar en otros modelos, éste es unos de los puntos fuertes de Arc'teryx en todas sus prendas.

Así, dicho esto, el perfecto ajuste permite moverse con soltura incluso con el arnés o la mochila. Éstos no estorban para nada en ningún momento, y es que además, los hombros y las mangas están muy bien dimensionados para que, incluso quedando ajustados, nos permitan elevar los brazos y no dejar nunca la cintura al aire o las muñecas al descubierto.



Los detalles

Pero en especial, la Nuclei FL me parece una chaqueta que está pensada y desarrollada para el alpinismo y la escalada. Es un modelo que funciona perfectamente debajo de una tercera capa, acoplándose fácilmente. Y como capa exterior también funciona maravillosamente, eso sí, siempre teniendo en cuenta que no es impermeable, aunque sí bastante resistente al agua. Además, como ocurre de forma natural con los rellenos sintéticos, aunque se moje sigue manteniendo sus propiedades.

La capacidad de compresión en una bolsa de su propio bolsillo es otro punto importante, así no tenemos que apretujar la prenda en exceso y el tamaño que queda es ideal para llevarlo en la mochila o con un mosquetón al arnés.

La capucha con el sistema Arc'teryx StormHood es muy bueno, y como ya sabemos es compatible con el uso del casco. Una sola tanka con un cordón elástico en la parte posterior de la capucha la mantiene en su lugar, independientemente del viento o los movimientos de la cabeza.

La parte trasera de la chaqueta, con un par de ajustes elásticos con tanka, tiene el largo exacto para taparnos en cualquier movimiento sin importar el cinturón de la mochila o acople del arnés .

Otro detalle importante son las cremalleras. Éstas han mejorado frente al antiguo modelo, sobre todo al presentar ahora un tirador más grande que se manipula mejor con guantes. Aquí quizás encuentro el único “pero” a mi juicio de la prenda, y es que hecho en falta el doble cursor, ya que trabajaría mejor con un arnés puesto.

También me gustaría destacar que los bolsillos de la Nuclei FL están muy bien dimensionados y presentan grandes acabados. Su tejido exterior, con un Nylon antidesgarros Arato™ 10D, es muy resistente al viento y bastante recio para su ligereza. De hecho, me da la sensación de que es más resistente y recio que el del modelo anterior.

Es verdad que, dada la ligereza de la prenda, pueda sorprender su resistencia y dureza, pero lo cierto es que ha aguantado perfectamente arrastrones por chimeneas de granito y más de uno y dos enganchones con algunas rama y sigue perfecta. No obstante, reitero, estamos hablando de una prenda ligera, por lo que es recomendable cuidarla en cierta medida.

Por lo tanto, y en definitiva, la Nuclei FL nos parece una chaqueta superligera, muy comprimible y con un patronaje perfecto. En el mercado hay opciones que pueden ser mas calientes o resistentes, pero ninguna con un equilibrio tan conseguido entre ligereza, calor y comodidad como este modelo. Así que, una vez más, la Nuclei FL nos ha encantado.