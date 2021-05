El CD Tenerife, de luto por el fallecimiento de su socio-accionista número, 1 Francisco López

El CD Tenerife ha lamentado este sábado el fallecimiento, el pasado jueves, a los 97 años de edad, de Francisco López Gómez, que ostentaba desde noviembre de 2016 la condición de socio número 1 de la entidad. Ejemplo de fidelidad y amor a los colores blanquiazules, defendió a la institución como jugador, socio, directivo, accionista y abonado desde 1950 por lo tanto más de setenta años de compromiso ininterrumpido. Los jugadores blanquiazules portarán luto en el encuentro que disputarán este sábado ante el Girona FC (Montilivi, 15:00 hc).

Hermano de José López Gómez, presidente del representativo en dos etapas al que acompañó como vicepresidente de su junta directiva entre 1982 y 1986, Francisco López Gómez nació el 14 de agosto de 1925 en Santa Cruz de Tenerife. Con solo veinte años se incorporó en 1944 al primer equipo blanquiazul, cuando aún militaba en categoría regional, y permaneció en la plantilla durante seis temporadas hasta la 49-50.

Atacante polivalente, confesaba que su posición preferida era la de extremo zurdo. Jugó un total de 48 partidos y anotó nueve goles en un tiempo en el que en Canarias sólo existían campos de tierra y los blanquiazules no salían más allá del ámbito isleño, donde rivalizaban con clubes tinerfeños como el Real Hespérides, Iberia, Price o Real Unión y los grancanarios Marino, Real Victoria o Gran Canaria, entre otros.

En las filas del representativo, obtuvo tres veces el título de campeón de la Liga Insular (45/46, 47/48 y 49/50), el subcampeonato de Canarias 45/46 y el subcampeonato de la Liga Interregional 46/47. Formó parte, además, de la plantilla que en la primavera de la temporada 49/50 intentó, sin éxito, el acceso a la Segunda División nacional en una liguilla de ascenso junto a la UD Las Palmas y otros cuatro equipos peninsulares.

“Había dos rivales muy buenos, que eran el Iberia y el Price. Eran los rivales del Tenerife, siempre lo han sido, eran muy buenos equipos. Las Palmas tenía buenos equipos: el Victoria, el Gran Canaria, el Marino... muy buenos equipos”, apuntaba hace unos meses Paco López sobre su etapa como futbolista.

“Éramos diferentes, en el sentido de que los jugadores eran individuales y pensaban en la jugada, en hacerla juntos. Hoy, todo es automático. El entrenador dice: ‘Ponte aquí, ponte allá, ponte en el otro lado’ y el jugador es un autómata”, abundaba sobre el fútbol de su época, del que elogiaba especialmente al grancanario Alfonso Silva. “Era extraordinario, ¡qué buen jugador!”.

En este período, participó en la conquista del título insular del curso 1945-1946, dentro de un conjunto dirigido por Rafael Morera, en el que sobresalían Peregrino, Alejandro, Llanos, Eusebio y Conrado. Sin embargo, puede que el instante más sobresaliente en su carrera deportiva estuviera ceñido a una fecha, la del 7 de septiembre de 1947, cuando tomó parte en la célebre victoria (2-0) ante el Real Madrid, que paseaba su flamante condición de campeón de Copa, con jugadores como Bañón, Barinaga, Pruden o Vidal. Fue en un amistoso acaecido en el antiguo Stadium capitalino, con motivo de la inauguración de la grada de General, paralela a la calle San Sebastián.

Ya retirado, continuó una vida como ‘birria’ de pro en su condición de socio y abonado de la grada de Tribuna, antes en la desaparecida grada del Heliodoro Rodríguez López y desde 1989 en la zona alta del actual recinto. Con el tiempo, admitía que lo pasó peor en el palco como directivo que en el campo, como jugador. Guardaba, asimismo, un recuerdo especial del ascenso a Segunda División de 1983.

A su dilatado vínculo social con la entidad, que halla su origen el 27 julio de 1950, une el hecho de haber sido igualmente integrante del consejo rector de la institución, en los años 80 del pasado siglo. López Gómez explicaba su pasión blanquiazul en pocas palabras. “Yo jugué con el Tenerife y cuando perdía me iba a mi casa, me encerraba y lloraba. Llorar, llorar, por haber perdido. Me gusta el Tenerife, soy del Tenerife y seguiré siendo del Tenerife hasta que muera”. Lo dejó dicho y lo cumplió hasta el ultimo de sus días.

El presidente del CD Tenerife expresa sus condolencias y el más sincero pésame en nombre de la institución a su familiares y amigos: "Se nos ha ido un gran blanquiazul. Ejemplo de compromiso y fidelidad durante más de 70 años al club de su vida como aficionado, jugador, directivo y socio número 1 desde hace cinco años. Nos quedará su permanente amor a unos colores que defendió y por los que se entregó desde muy joven. Sin duda se trata de una referencia para todos".

Los jugadores blanquiazules portarán luto en el encuentro que disputarán este sábado ante el Girona FC (Montilivi, 15:00 hc). Y el próximo viernes (07 mayo) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López se guardará un minuto de silencio en su memoria en la previa del #TenerifeAlmería. Descanse en paz.