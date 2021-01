Luis Miguel Ramis: “No nos hemos adaptado a lo que pedía el partido y ellos sí”

En la rueda de prensa posterior a la derrota frente al Lugo, Luis Miguel Ramis afirmó que el Tenerife no ha “sido el equipo reconocible de semanas anteriores” y que “en Segunda División no puedes conceder ni un segundo de respiro”. Además, habló sobre las consecuencias de no haber contado en el día de hoy con los extremos del equipo.

El entrenador del CD Tenerife comenzó su intervención compartiendo sus impresiones sobre el encuentro: “no ha salido el plan que teníamos desde el principio porque el rival ha llegado siempre antes que nosotros”. “Somos un equipo que tiene que ir al límite y en algunas acciones del partido hay jugadores de ellos que se han ido de tres o cuatro nuestros”, continuó. Ramis comentó que “somos un equipo que necesita estar junto y mucho más agresivo de lo que hemos sido”. Ramis reconoce que “es verdad que te desorienta que llegue el primer gol pronto”, pero matiza que “quedaba mucho por delante para generar peligro”. “No hemos encontrado a los laterales largos, cuando llegábamos fuera no buscábamos balones al área, perdíamos balones, hemos estado imprecisos con el balón y no nos hemos adaptado a lo que pedía el partido y ellos sí”, sentenció.

🎙️ @LuisMiguelRamis : "Las ausencias han sido en zonas específicas. Hemos intentado buscar soluciones pero no las hemos encontrado. No hemos llevado balones al área en condiciones. El partido no es bueno” #LugoTenerife #NuestraFuerzaEresTú — CD Tenerife (@CDTOficial) 23 de enero de 2021

Preguntado sobre a qué achaca el mal partido, el técnico blanquiazul fue rotundo y afirmó que “no hemos salido bien”. “No podemos conceder nada porque los partidos que hemos sacado adelante han sido porque no hemos cometido errores de concentración”, declaró. Ramis continuó afirmando que “hoy sí los hemos cometido, hemos cedido demasiado en duelos individuales y cuando vas perdiendo a nivel individual te vas descomponiendo a nivel colectivo”. “Es verdad que en los primeros minutos hemos encontrado balones a la espalda donde podía haber alguna falta que no se ha señalizado, pero estábamos en una situación donde la sensación era que podíamos encontrar espacios”, comentó el entrenador del CD Tenerife. Además, explicó que “defensivamente no hemos marcado el territorio que este equipo siempre marca”. Finalmente recordó que “somos un equipo que está en el puesto 16. No hay más y no hay que esconderse. Tenemos que hacer autocritica y saber que si no somos intensos, el rival se lleva el partido”.

Sobre las ausencias, Ramis afirmó que “siempre se notan cuando corresponden a zonas muy específicas del campo”. “Teníamos que buscar soluciones y una era que Vada, que no es un jugador específico de banda viniera mucho más dentro y jugara de tercer centrocampista y otra que Pomares fijara un poco más a los laterales para que Álex Muñoz se liberara un poco más”, explicó. El entrenador del CD Tenerife continuó declarando que “no hemos encontrado soluciones, no hemos llevado el balón al área como para tener alguna ocasión de gol y el rival se ha defendido muy bien”. “El partido no es bueno y cuando no haces un partido bueno en las dos fases de juego es normal que pierdas”, sentenció.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que la derrota se deba a un exceso de confianza, Ramis respondió que “quiero pensar que no”. “Los jugadores siempre quieren sacar los partidos adelante pero una cosa es lo que se dice antes y otra lo que sucede después”, comentó. El técnico blanquiazul declaró que “en Segunda División no puedes conceder ni un segundo de respiro y hoy no hemos sido el equipo reconocible que hemos sido en semanas anteriores”. “El partido anterior no te da nada que no tengas que trabajar en el partido siguiente”, afirmó. El técnico del CD Tenerife cree que “estas son situaciones de futbol que les pasa a todos los equipos, que nosotros queríamos tardar en ver, eso es cierto, porque llevábamos buena línea, pero quedan 20 jornadas por delante”. “La semana que viene tenemos una oportunidad en casa de sacar un partido adelante y vamos a trabajar para sacarlo”, concluyó.

Acerca de si de la derrota se debió más a problemas de intensidad que futbolísticos, Ramis fue tajante: “va todo unido”. “Cuando no eres capaz de superar al rival en duelos significa que no tienes el balón y cuando con balón te hacen trabajar y no tienes el ritmo que pide el partido, terminas perdiéndolo y yendo a otra fase que te hace trabajar más”, explicó. Ramis añadió que “a nivel ofensivo he visto mucha imprecisión y han sido menos protagonistas nuestros laterales”. Finalmente declaró que “en la fase defensiva no hemos estado juntos y solidarios”.

Con respecto al segundo gol del Lugo y un posible fuera de juego, Ramis respondió que “desde mi posición no lo veo pero intuyo que estaban mirando la influencia de ese jugador en la acción”. “Suelen ser jugadas tan cerradas, donde no sabes si el balón lo va a tocar un jugador o no, que pasa por delante y precisamente en ese despiste, si nadie toca el balón, lo coges y se acabó”, comentó. “Si esos jugadores están en línea de influencia podía ser fuera de juego”, añadió.

Finalmente, sobre la salida de Shaq Moore en los últimos minutos por Otar Kakabadze, Ramis respondió que “fue por precaución llevaba una semana con menos ritmo”. “El partido estaba difícil y Shaq tampoco había tenido mucha participación en ataque, tenía cuatro amarillas y queríamos protegerlo”, finalizó.