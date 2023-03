Pimienta asegura que el Málaga es “más peligroso” por su delicada situación

El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Xavier García Pimienta, considera que el Málaga CF, rival este sábado en el Estadio de Gran Canaria, será “más peligroso” por su delicada situación en LaLiga SmartBank, a diez puntos de los puestos de permanencia.

El máximo responsable técnico del actual líder ha destacado del cuadro andaluz que cuenta “con jugadores muy experimentados, de mucho nivel”, y el hecho de pelear ahora por un objetivo totalmente opuesto al que se planteó al comienzo de temporada, el ascenso, aumentará la dificultad del encuentro.

“Si pensamos en la clasificación, nos vamos a equivocar”, ha asegurado en rueda de prensa el entrenador del equipo amarillo.

García Pimienta no cree que el equipo de la Costa del Sol salga a tumba abierto a por la victoria, pese a su gran necesidad de puntos, y aunque su goleador, el grancanario Rubén Castro, estará “motivado”, no cree que sea el arma principal de un equipo que tiene “argumentos de sobra para no centrarse en un solo jugador”.

El preparador catalán asegura que no quieren mirar más allá del partido de este sábado, a pesar de que siete días más tarde espera un choque especial, en el esperado derbi canario.

“Tenemos que pensar en el partido del Málaga, porque pase lo que pase no habrá nada decidido y luego pensaremos en el Tenerife y así sucesivamente. Nos ha ido muy bien pensar en la inmediatez y en el corto plazo, y tenemos que centrarnos en nosotros, porque es lo que podemos controlar”, ha explicado.

García Pimienta ha confirmado que el capitán, Jonathan Viera, estará disponible para el partido y también puede entrar de nuevo en la convocatoria Kirian Rodríguez, ausente en el anterior partido porque tenía fiebre.

Por el contrario, ha confirmado las bajas de los delanteros Sandro Ramírez y Marc Cardona, ambos lesionados, además de la ausencia de larga duración de Vitolo Machín.