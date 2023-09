Alrededor de la Diada de Cataluña 2023: Felipe V, guerra, negociaciones, pistoletazos, chantajes, comedia barata y desgobierno

Este septiembre del 2023 está plagado de acontecimientos presentes, pasados y futuribles. España gracias a las medidas tomadas desde el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos y apoyadas por otros partidos ha podido estabilizar la economía mientras en el resto de Europa se estanca o desciende como Alemania. Al mismo tiempo hay una guerra Rusia-Ucrania que nos chupa el tuétano energético y nos aleja de la paz escupiendo nuestros recursos en armamentos y muertes, mientras los precios de la comida y las viviendas suben para las clases trabajadoras beneficiando a las oligarquías poseedoras que se enriquecen más y más. Eso no es una opinión de izquierda sino los datos objetivos de los diversos institutos internacionales de investigación económica. Todo indica, si creemos a la mayoría mediática privada y oligarco-controlada que ser de izquierdas es peor que ser corrupto.

El Ministerio de Defensa ha publicado un manual dedicado a rebatir las críticas de antimilitaristas y pacifistas y, al mismo tiempo, realzar la figura del Ejército. El gasto militar español superó los 20.000 millones en 2022 y supuso un 1,5% del PIB.

Un informe del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) indica que el dinero para fines militaristas a nivel mundial creció por octavo año consecutivo hasta alcanzar el máximo histórico de 2,24 billones de dólares. España había subido del puesto 17 al 16 del ranking en 2021. Entonces –según datos de SIPRI– el gasto militar había aumentado un 5,6% hasta alcanzar los 19.500 millones de dólares, lo que supuso el 1,4% del PIB. Los datos de 2022 indican que subió hasta los 20.300 millones.

Yo soy pacifista porque quiero la paz y no soy militarista porque no quiero un régimen que ordene que todos llevemos uniformes y estemos sometidos a una autoridad militar. Nada tiene que ver el militarismo con la democracia. Antimilitarismo no quiere decir nada contra los militares ni contra la necesidad de tener Ejercito para defender al país y otras tareas no bélicas, sino contra toda política conducente a una guerra y contra el militarismo que supone la militarización de la Sociedad civil y no su liberación.

Felipe V anuló el estatuto catalán

Felipe V mantuvo inicialmente el estatus de Catalunya, pero cambió al tomar las élites catalanas la causa de Carlos de Austria. En 1705, representantes de la oposición firmaron con las autoridades inglesas el pacto de Génova, que garantizaba que Catalunya mantendría su sistema de gobierno independiente del resultado de la guerra en la que estaba a punto de participar. Ese mismo año, el archiduque fue proclamado monarca por los catalanes. Así empezó una Guerra civil en la Península Ibérica. Civil y española, pero internacional.

Después de algunas batallas decisivas a favor de los Borbones, en 1713 las potencias aliadas firman el tratado de Utrecht con Felipe V, que se consolidó como rey de España a cambio de una serie de concesiones territoriales. La élite oligárquica de Catalunya se había quedado sola ante el tremendo potencial bélico de las tropas del Borbón.

Con la reiterada manipulación de los hechos históricos la ANC, Junts y la parte secesionista de la burguesía catalana debe contestar a preguntas clave: 1° ¿Es que con la pretendida independencia aumentan los índices económicos y culturales de Cataluña? NO, sino todo lo contrario.

2° ¿Es que actualmente están los catalanes sometidos a una política de discriminación y sometimientos? NO, sino todo lo contrario. Desde sectores de la izquierda catalana no independentista se dice que si la burguesía catalana independentista asumiera el poder quitaría los vigentes derechos sindicales y laborales y los modificaría a su favor.

Pistoletazo y Diada catalana

Un pistoletazo no ha sido el comienzo de la anunciada y temida Guerra civil española, el pasado 11 de septiembre fue el comienzo de la manifestación catalana a las 17:14 horas en recuerdo a la caída de Barcelona el 11 de septiembre de 1714 en la Guerra de Sucesión española. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) organismo que acoge cerca de 80.000 personas de todos los rincones catalanes tiene una directiva extremadamente nacionalista y rabiosa partidaria de la independencia de Cataluña.

Pero ¿por qué el pistoletazo iniciador a la 17:14 horas?

El origen de que las movilizaciones de la Diada arranquen siempre a una hora tan peculiar como las 17:14 es rememorar el año 1714, en el que Barcelona luchó y perdió la Guerra de Sucesión.

11 de septiembre está marcado en rojo en el calendario catalán. Cada año, durante esta fecha miles de ciudadanos salen a la calle a celebrar el Día de Catalunya, más conocido como la Diada, donde se mezclan tradición, cultura y actos institucionales. Durante los últimos años la Diada ha tomado un carácter reivindicativo y, aprovechando el simbolismo histórico de esta fecha, cada 11 de septiembre los colectivos independentistas organizaron manifestaciones por una república catalana, separada del resto de España.

Este año, tan conflictivo a nivel español y europeo, la manifestación de la ANC del lunes 11 de septiembre, salió ya desde muy temprano en formación de cuatro columnas bautizadas con los nombres de “Libertad”, “Lengua y cultura”, “País” y “Soberanía”. El punto de reunión en la plaza de España, rebautizada por la ANC como plaza del 1-O.

Desde la derecha españolista se pide que Catalunya abandone una fiesta autonómica que, según dicen, es de división y rencores. Mientras tanto en Madrid la cúpula del Partido Popular Feijóo y la madrileña ultraderechista Díaz Ayuso acusan a Sánchez de pactar con los que quieren romper España en el País Vasco y Cataluña pactando con terroristas. Y al mismo tiempo lamen todas las botas de los posibles aliados para instalarse en el Gobierno de España, sean catalanes o vascos o de extrema derecha.

Guerra de Sucesión y Felipe V

La guerra de Sucesión se desató después de la muerte sin descendencia de Carlos II. Su fallecimiento supuso el fin de la línea dinástica de los Habsburgo, y tras su muerte Felipe de Borbón y el archiduque Carlos de Austria se disputaron la corona. Los oligarcas catalanes apoyaron a los Austrias y después de un largo sitio, la ciudad de Barcelona cayó ante los Borbones el 11 de septiembre de 1714. No fue un pueblo en armas que se defendía, sino grupos oligárquicos monárquicos disputándose prebendas, botines y terrenos. Ambos grupos nada republicanos ni democráticos, sino monárquicos absolutistas. Pero, como siempre, los muertos eran del pueblo llano.

En 1886 se empezó a celebrar la Diada o fiesta nacional de Cataluña. Resulta curioso y sorprendente que sea la fecha de una derrota lo que se conmemora, pues el 11 de septiembre fue la capitulación de Barcelona ante las tropas borbónicas. No eran ideales democráticos los que estaban presentes, sino alianzas con diferentes oligarquías monárquicas, aristocráticas y alejadas de la plebeyas masas del pueblo.

El 11 de septiembre de 1714, las tropas borbónicas de Felipe V tomaron la ciudad de Barcelona. Repito: era el fin de la guerra de Sucesión, en la que una parte de la oligarquía de Catalunya se puso del lado del archiduque Carlos de Austria. A la victoria de Felipe de Anjou sigue la promulgación del Decreto de Nueva Planta en 1716, por el que se anulaban las instituciones catalanas.

El conflicto había empezado en 1700. Ese año, el testamento de Carlos II, cediendo el trono de la corona de Castilla a Felipe de Anjou, desató una lucha entre las grandes potencias occidentales europeas. Con la Gran Alianza de La Haya, el imperio austriaco, Inglaterra, Holanda, algunos estados alemanes, Portugal y Saboya formaron un bloque antiborbónico para imponer a un candidato alternativo: el archiduque Carlos de Austria. Comenzaba así en 1702 un conflicto bélico internacional en torno a la sucesión de la monarquía hispánica.

La historia de la elección del 11 de septiembre como fecha de la Diada de Catalunya se remonta a cuando en 1886 entidades burguesas catalanistas organizaron una misa en memoria de los caídos en el sitio de Barcelona al final de la guerra de sucesión Española. Los tres partidos catalanes que se dicen independentistas con representación parlamentaria —ERC, JxCat y la CUP— han llegaron divididos a la cita de la Diada. El Junts decidió abandonar en octubre del año pasado el Govern de Pere Aragonès, en desacuerdo con su estrategia pactista en Madrid. Pese a que las relaciones entre las tres formaciones siguen marcadas por la tirantez, ERC y JxCat mantienen ahora posturas muy similares ante la investidura, abiertas a negociar si son atendidas sus reivindicaciones más relevantes, como la amnistía.

Junts y revueltos en clave catalana y desgobierno

Casi unos 100.000 manifestantes menos que anteriores años bien sea por aburrimiento, bien sea por las divisiones entre independentistas, bien sea por el gobierno de España en clave negociadora. Desde Madrid las actitudes pasan de sonreír hasta enseñar los dientes mordedores y los que antes decían diego ahora dicen digo. La actitud de Podemos parece ser la misma, lo cual no es necesariamente lo mejor. Sánchez felicita la Diada y asegura que es momento de mirar al futuro y “seguir avanzando” en Cataluña.

En su mensaje institucional por la Diada, el president hizo un llamamiento a aprovechar “la oportunidad” que ofrecen los resultados de las generales para lograr la amnistía, el traspaso de Rodalies y “el fin del déficit fiscal” y abrir una “nueva fase de la negociación” centrada en la autodeterminación. Mientras Junts hablaba del chantaje prometedor de la amnistía en el futuro.

Un acto de homenaje al músico Pau Casals con motivo del 50 aniversario de su muerte fue aprovechado para congregar en el monasterio de Sant Miquel de Cuixà, en Codalet (Francia), a cinco presidentes de la Generalitat: el actual, Pere Aragonès, y los expresidentes Carles Puigdemont, Jordi Pujol, José Montilla y Quim Torra. Juntos y quizás algo revueltos los corruptos y condenados de ayer (Pujol) junto al exilado y condenado Puigdemont además del electo y abucheado Aragones en la actualidad.

(Nuestro gran músico Pablo Casals era un demócrata convencido y contrario a la Dictadura de Franco. Fue defensor de la 2a. República de España, como lo fueron Miró o Picasso, no así otro catalán como Salvador Dalí)

Sant Miquel de Cuixà ha sido, pues, el lugar de una fotografía histórica, la de casi todos los presidentes de la Generalitat juntos, excepto Pasqual Maragall, ausente por enfermedad, y de Artur Mas, por un compromiso familiar. Enfermedad y compromiso familiar oportunos para evitar futuras complicaciones.

Al mismo tiempo estamos ante la primera aparición pública de Puigdemont aunque sea en Francia después del pasado 5 de julio en que el Tribunal General de la Unión Europea le retiró la inmunidad como europarlamentario, posibilitando así una nueva orden de detención por parte del españolísimo juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

Además de los expresidentes, en el acto de homenaje también ha participado el abad de Montserrat, Manel Gasch, que arrancó los aplausos de los catalanes asistentes a la conferencia, al hacer mención de la nación catalana “separada” por los Pirineos. Recordemos que hay una zona de habla catalana también en el Sur de Francia donde estuvo exilado Casals, así como al otro lado pirenaico una zona francesa de habla vasca.

Manel Gasch ha actuado como “coanfitrión” del acto celebrado en un monasterio refundado en 1966 con monjes de la abadía de Montserrat, que lo heredaron de monjes cisterciense. Es un remache de lo católicos que son los catalanistas.

Aragonés exige amnistía com primer paso

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès dijo ser “imprescindible” solucionar el conflicto político de Catalunya con el Estado y por el camino de la amnistía y la autodeterminación. Al celebrar este acto en Francia se ve “que hay un conflicto político pendiente de resolver”, por “ la negativa del Estado a reconocer el derecho de Catalunya a decidir su futuro”. Aquí repite Aragonés lo que es mal uso y mala costumbre, confundir a los pueblos con los Gobiernos o la estructura estatal. Por su parte, Puigdemont, utilizó el elogio a Casals como puente para buscar una salida no personal sino de todo el país.

Borrell, cuentas. bancarias y desgobierno universal

Por su parte, otro catalán Josep Borrell (del PSOE), desde la central de la Unión Europea influida por Biden y la CIA declaraba que: el primer objetivo de la política exterior de la UE es garantizar la victoria de Ucrania. O sea, más guerra y más muertos.

Es también noticia que el Banco Santander, Telefónica, BBVA, CaixaBank o Atresmedia son algunas de las empresas en las que muchos diputados tienen acciones. Al menos 96 de los 350 parlamentarios electos el pasado 23J poseen participaciones en alguna compañía. Así consta en sus declaraciones de bienes y rentas de parlamento actual.

Según el diario Público: uno de cada cuatro diputados tiene acciones en empresas y 12 ocultan en qué sociedades. Los grupos de Junts y el PP son los que cuentan con más accionistas en el Congreso: el 43% de los diputados de Junts y el 34% de los populares declaran tener participaciones en empresa.

Tener acciones bancarias no es un delito, dejarse influenciar o presionar mediante la fortuna bancaria puede ser corrupción y contrario a los intereses populares. De esto sabe mucho la Derecha y el PP. Pero peor todavía es el llamado a una “movilización nacional” hechos por el ex-presidente Aznar y la ultraderechista Díaz Ayuso en actos públicos, secundados por Feijóo, como si fuera delito lo que hizo el propio Aznar y los del Partido Popular en sus gobiernos, dar una Amnistía, facilitadora en su caso, de soluciones pacíficas a los problemas de una España que es plural y multinacional. Tales disparates actuales y exabruptos parecen un llamado al golpe de estado o a la Guerra civil y no la búsqueda de una solución democrática. Aquí parecen juntarse los extremos del separatismo y del neototalitarismo. O todo o nada. O se juega según nuestra voluntad o rompemos la baraja democrática. Al final reina el desgobierno.