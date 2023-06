El Maspalomas Costa Canaria Soul Festival tendrá como banda residente desde Memphis a The Bo-Keys

El Maspalomas Costa Canaria Soul Festival, que se celebra en la playa de San Agustín (Gran Canaria) del 14 al 16 de julio, tendrá como banda residente a la formación The Bo-Keys, con base en la ciudad americana de Memphis.

La banda, dirigida por el productor y bajista Scott Bomar, llega a Gran Canaria en el marco de este evento que congrega cada año a miles de personas frente al escenario ubicado junto al mar, como ha explicado la organización del festival en un comunicado.

Durante sus dos décadas de historia, el grupo de soul The Bo-Keys ha contado con algunos de los mejores músicos de Memphis, tanto legendarios veteranos de estudio como jóvenes y solicitados músicos de acompañamiento.

The Bo-Keys ha mantenido vivo el espíritu de la música clásica de Memphis al tiempo que ha escrito un nuevo capítulo vital para el sonido y el estilo, destacan los organizadores.

“Una de las principales razones por las que fundé el grupo es que había muchos grandes músicos de la época dorada del soul de Memphis que no estaban recibiendo el trabajo o la atención que merecían”, ha explicado en la nota el director del grupo, Scott Bomar, que formó los Bo-Keys en 1998.

“Stax, Hi Records y American Studios cerraron, y los increíbles músicos que formaban parte de esas bandas de estudio se mudaron o se quedaron en Memphis, y quería que la gente supiera que esos músicos y ese sonido seguían vivos”, ha señalado.

La banda tiene grabaciones producidas por Bomar y nominadas a los premios Blues Music Award, que comenzaron con The Royal Sessions (2004) y Got To Get Back, de 2011, con vocalistas invitados como Otis Clay, William Bell, Percy Wiggins y el rey de la armónica de blues Charlie Musselwhite.

El grupo participa además en numerosas grabaciones nominadas a los Grammy, como el trabajo de Don Bryant “You Make Me Feel” o el “Memphis Blues” de Cyndi Lauper. Bomar también fue coguionista en las canciones del álbum de William Bell ganador de un Grammy, “This is Where I Live”.

El programa de giras internacionales de los Bo-Keys ha incluido festivales y salas y han sido teloneros de legendarios cantantes de soul como Rufus y Carla Thomas, William Bell, Otis Clay, Sam Moore, Eddie Floyd y Syl Johnson. Actualmente trabajan con el cantante de soul Don Bryant en un nuevo álbum que se publicará en 2023.

El grupo que lidera Scott Bomar, incluye, como miembro fundador junto a Bomar, al trompetista Marc Franklin (Gregg Allman Band, Bobby Blue Bland), al teclista original de Hi Records, Archie Hubbie Turner (Al Green), al saxofonista Kirk Smothers (Ike Turner), al guitarrista Joe Restivo (The City Champs) y al batería David Mason.

Entre los anteriores miembros de la banda, también figuraron el batería Howard Grimes, el guitarrista Charles Skip Pitts (Isaas Hayes) y el trompetista Ben Cauley (miembro original de los Bar-Kays).

En 2005 participaron en la banda sonora original de la película “Hustle & Flow”, de Craig Brewer, ganadora de un Oscar; y más recientemente volvieron a colaborar con Brewer en la banda sonora de “Dolemite is My Name”, protagonizada por Eddie Murphy.