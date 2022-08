Red.es publie le deuxième appel à candidatures pour les subventions dans le cadre du programme Kit Digital

Red.es publie le deuxième appel à candidatures pour les subventions destinées à la numérisation des petites entreprises comptant entre 3 et moins de 10 employés (segment II). Les dernières nouvelles peuvent être consultées sur le lien suivant: https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-B-2022-24251.pdf

L'appel détaille les conditions à remplir pour demander une aide, les obligations des bénéficiaires, les montants maximaux de l'aide pour chaque catégorie de solutions de numérisation, la justification, le paiement et le contrôle de la mise en œuvre des solutions, entre autres questions importantes. Ce deuxième appel est doté d'un budget initial de 500 millions d'euros et vise à améliorer la compétitivité et le niveau de maturité numérique des entreprises de ce segment.

Le montant de la subvention sera de 6 000 euros et permettra aux PME d'acquérir des solutions de numérisation dans des domaines clés tels que: la présence sur le site web et sur Internet, la gestion des réseaux sociaux, le commerce électronique, la gestion de la clientèle, les services et outils de bureau virtuel, la veille économique et l'analyse, la gestion des processus, la facturation électronique, les communications sécurisées et la cybersécurité. En outre, dans ce deuxième appel, deux nouvelles catégories ont été ajoutées : présence avancée sur Internet et place de marché.

À partir du 2 septembre, les microentreprises comptant entre 3 et moins de 10 employés pourront demander l'aide du Kit Digital par le biais du siège électronique Red.es. (https://sede.red.gob.es). La date limite de dépôt des candidatures restera ouverte pendant 12 mois.

Comment demander l'aide de Kit Digital

1. Inscrivez-vous dans l'espace privé du site www.acelerapyme.es et effectuez le test d'autodiagnostic numérique, qui ne prend pas plus de 10 minutes.

2. Consultez les informations disponibles sur les solutions de numérisation du programme Kit Digital, où vous pouvez choisir une ou plusieurs de celles indiquées dans le catalogue consultable sur www.acelerapyme.es.

3. Demandez de l'aide au siège électronique de Red.es.

(https://sede.red.gob.es).

Une fois qu'il est vérifié que l'entreprise remplit les conditions requises, le bon numérique est accordé. Le bénéficiaire pourra consulter www.acelerapyme.es le catalogue des solutions de numérisation de base proposées par le programme Kit Digital et le catalogue des agents de numérisation. Vous devez sélectionner un ou plusieurs agents de numérisation avec lesquels vous développerez les solutions de numérisation les mieux adaptées aux besoins de votre entreprise et signer des “conventions de fourniture de solutions de numérisation”.

Les subventions sont non compétitives et seront attribuées directement et selon le principe du premier arrivé, premier servi, après vérification de la conformité aux exigences énoncées dans l'appel à candidatures.

Les entreprises intéressées par ce deuxième appel à candidatures peuvent consulter les bases réglementaires et toutes les nouveautés au lien suivant: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12734.pdf

Red.es accélère et facilite le processus de candidature pour les petites entreprises

Afin de faciliter au maximum l'accès aux aides, la figure du “représentant volontaire” a été créée, c'est-à-dire que tout tiers dûment autorisé, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, peut demander des aides au nom de l'entreprise.

En outre, dans le but de rationaliser le processus de demande pour les entreprises, sous le slogan “zéro paperasse”, Red.es a conçu un système de traitement très innovant utilisant des outils de robotisation automatisée et d'intelligence artificielle qui réduit la charge bureaucratique, diminue le nombre de documents à présenter et raccourcit le délai d'octroi de l'aide. L'entreprise pourra demander une aide sans fournir de documents. Il suffira que l'entrepreneur autorise Red.es à consulter d'office les exigences et les obligations nécessaires pour obtenir le statut de bénéficiaire, en sauvegardant la transparence et la sécurité juridique.

Plus de 8 700 agents de numérisation

Il y a actuellement plus de 8 700 agents dans le catalogue de numérisation des agents. La période d'adhésion restera ouverte pendant toute la durée du programme, de sorte que le catalogue s'étoffera au fur et à mesure de la résolution des demandes.

Les agents de numérisation sont les seuls autorisés à signer des “conventions pour la fourniture de solutions de numérisation” avec les entreprises bénéficiant des aides du programme Digital Kit et les détenteurs du bon numérique, et peuvent collaborer au processus de demande d'aide en tant que représentants volontaires, ainsi qu'aux actions de contrôle qui en découlent.

En outre, ce sont eux qui présenteront toutes les pièces justificatives et qui recevront le paiement du bon numérique attribué par le bénéficiaire, une fois que leur justification aura été acceptée.

Plus de 21 000 subventions ont déjà été accordées depuis le premier appel à candidatures.

À ce jour, le programme Kit Digital a reçu environ 68 000 demandes et la preuve de l'agilité du programme est que près de 21 000 subventions ont été accordées en seulement quatre mois aux petites entreprises ciblées par le premier appel à subventions Kit Digital, celles qui comptent entre 10 et moins de 50 employés (segment I). Cela signifie que 31% des PME qui ont postulé disposent déjà du bon numérique pour le consommer dans différentes solutions numériques du catalogue. Ce pourcentage de l'aide accordée équivaut à environ 252 millions d'euros provenant des fonds européens NextGeneration EU.

Le premier appel à candidatures a été lancé le 15 mars et la période de candidature restera ouverte jusqu'au 15 septembre 2022