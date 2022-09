Competenze digitali in intelligenza artificiale e design 3D tra i laboratori più richiesti dai giovani

Il Ministero dell'Economia, della Conoscenza e dell'Occupazione del Governo delle Canarie attraverso l'Agenzia delle Canarie per la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione (Aciisi), riprende il suo programma 2022 per la promozione delle competenze digitali tra la popolazione delle Canarie (Codecan).

Da questo settembre al 22 dicembre sono di nuovo aperte le iscrizioni a cinque workshop online, che offrono la formazione pratica più richiesta sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione tra i giovani, come l'intelligenza artificiale, il design 3D, l'editing video, le notizie false e l'uso responsabile delle TIC.

Il programma Codecan è gratuito ed è orientato a potenziare le capacità e le conoscenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, principalmente nei settori più giovani della popolazione, promuovendo la conoscenza, l'uso e la specializzazione delle TIC da un approccio pratico e didattico e sotto un uso responsabile.

Tutte le informazioni sui workshop, i contenuti formativi e i moduli di iscrizione del Programma Codecan sono disponibili e aggiornate al seguente link:

https://sites.google.com/capacitaciondigital.edu.es/programa-codecan-2022

Cliccando sull'immagine o sul titolo del workshop si accede alle informazioni specifiche e al modulo di iscrizione, situato alla fine. Prima di effettuare l'iscrizione si consiglia di leggere in dettaglio le informazioni, in particolare quelle relative all'attrezzatura richiesta e alle condizioni di partecipazione.

Conoscenza ICT formula di successo

Il programma Codecan trasforma la conoscenza dall'universo ICT potenziando le capacità nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per famiglie, insegnanti e minori. La robotica, la programmazione o il web design cessano di essere materie e diventano “veicoli che incoraggiano la creatività degli studenti e contribuiscono allo sviluppo della competenza e personale delle giovani generazioni”. Una formula di successo confermata dal programma Codecan attraverso i suoi indicatori e risultati finali, che l'anno scorso ha contato la partecipazione di 44 scuole e più di 2.300 persone tra studenti, tutori, padri e madri, in quasi un centinaio di workshop online con accesso a praticamente tutte le isole.

Il Programma per la Promozione delle Competenze Digitali nelle Isole Canarie (Codecan) è strutturato in tre aree: formazione, specializzazione e sensibilizzazione.

L'area di formazione cerca di trasferire conoscenze teorico-pratiche delle principali tecnologie open hardware e open software, sotto una prospettiva piacevole e didattica, cercando di suscitare l'interesse e la curiosità per esse in un pubblico eminente infantile-giovanile. Schematicamente, l'area di formazione sarà strutturata in Formazione online, Formazione faccia a faccia e Workshop.

L'area di specializzazione è orientata a valorizzare le conoscenze acquisite dai diversi gruppi a cui si rivolge il programma, attraverso l'approccio di diverse modalità di competizioni di crescente difficoltà, come concorsi, tornei e sfide.

La parte del programma dedicata alla sensibilizzazione cerca di sensibilizzare tutti i livelli della popolazione sui principali rischi delle TIC. All'interno di quest'area viene diffuso materiale divulgativo a questo proposito, sostenuto dalla realizzazione di conferenze faccia a faccia sia per i giovani che per il pubblico adulto.

Traduzione di Francesca Usai

