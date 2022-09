Finanziare la tua startup con la RIC di altre aziende? Imprenditori di turismo, rinnovabili o astrofisica lo hanno già fatto

Il vicepresidente delle Canarie e consigliere per le finanze, i bilanci e gli affari europei, Román Rodríguez, ha sottolineato oggi l'“alto potenziale” della via indiretta di materializzazione della Riserva per gli investimenti delle Canarie (RIC) per la diversificazione economica delle isole e la creazione di posti di lavoro.

Rodríguez, che ha partecipato a un colloquio su questa modalità organizzato dal l'entità Ric Private Equity, ha spiegato che il suo dipartimento ha promosso, durante questo mandato, tredici fascicoli del cosiddetto RIC collettivo, per un importo complessivo di 225 milioni di euro.

Dal 2015, quando è stato lanciato, sono stati approvati 15 progetti, il che dà un'idea del l'intensità del l'impegno del l'attuale esecutivo per questa modalità di realizzare gli investimenti della RIC, che sono andati ai settori turistico (otto), energia eolica-solare (cinque) e astrofisica (due).

Rodríguez ha sottolineato che il governo farà tutto il possibile per promuovere l'investimento collettivo tra l'imprenditoria e gli imprenditori delle Canarie. “È una buona formula per stabilire sinergie tra i titolari di fondi, che dispongono del denaro, e gli imprenditori, che hanno i progetti, ma non il finanziamento”.

Prova di tale impegno è la rapidità con cui il dipartimento delle Finanze sta trattando i fascicoli da sottoporre al Consiglio direttivo, che è infine colui che dichiara l'adeguatezza degli strumenti finanziari da utilizzare per la dotazione, Il vicepresidente ha inoltre ringraziato l'Agenzia spagnola per l'amministrazione fiscale (AEAT) per la diligenza con cui ha pubblicato la sua relazione obbligatoria e vincolante. Sia l'accordo governativo che la relazione forniscono certezza giuridica agli investitori.

Il vicepresidente ha anticipato che questa settimana il governo approverà l'idoneità di altri tre strumenti finanziari, presentati dai promotori appena tre mesi fa.

Come funziona

La via indiretta dell'ICN, attivata in seguito alla modifica della legge sul REF nel dicembre 2014, consente ai possessori di fondi di ampliare le possibilità di reinvestimento cui sono obbligati, grazie alla sottoscrizione di strumenti emessi da istituti finanziari.

Se l'investimento deve essere effettuato direttamente dalle persone o dalle entità che hanno depositato fondi nel l'ambito del l'ICN, queste stesse persone o entità possono utilizzare indirettamente tali importi per finanziare investimenti effettuati da altri (società operative) attraverso la sottoscrizione di azioni e quote emesse da tali terzi, i quali sono tenuti a destinare i fondi ottenuti in investimenti che comportano la creazione o l'ampliamento di uno stabilimento, la diversificazione produttiva o la trasformazione sostanziale del processo produttivo, oppure la creazione di posti di lavoro legata ai suddetti investimenti.

La RIC è un potente incentivo che consente un risparmio fiscale fino al 90% dell'imposta sulle società per gli enti che destinano i loro utili alla riserva, a condizione che reinvestino gli importi entro tre anni. Secondo le stime del governo delle Canarie, negli ultimi quattro anni si sono accumulati quasi 4 miliardi di euro nel RIC.

Traduzione di Francesca Usai