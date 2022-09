Industria e Asinca lanciano un programma di formazione sull'impatto della trasformazione digitale sul settore

Il Ministero del Turismo, dell'Industria e del Commercio del Governo delle Canarie e l'Associazione Industriale delle Canarie (Asinca) inaugurano martedì prossimo, 27 settembre, il programma di formazione 'Impatto della trasformazione digitale nelle imprese. Le chiavi per l'evoluzione dell'Industria 4.0', inquadrato nella 'Campagna di Promozione dell'Industria 4.0 nel Settore Industriale', che sovvenziona l'istituzione regionale. All'evento parteciperanno il direttore generale dell'industria, Yolanda Luaces, e il presidente regionale dell'associazione, Raúl García Pascual.

Luaces sottolinea l'importanza di questo tipo di azioni di formazione che hanno organizzato con l'obiettivo di formare i team di gestione delle organizzazioni industriali affinché siano in grado di orientare le loro attività verso il futuro del settore, che è segnato dalla digitalizzazione e dall'introduzione di nuove tecnologie.

In particolare, il programma, che si svolgerà online, include cinque webinar di due ore che si terranno il martedì 27 settembre e il 4, 11, 18 e 25 ottobre, dalle 09.00 alle 11.00. Allo stesso modo, si terranno fino a due formazioni di 'Digital Training Certificate' in formato microlearning, che si svolgeranno per tre settimane con sessioni di 20 minuti. I partecipanti potranno scegliere tra questi temi: e-Commerce & marketplaces, soft skills, business disruption, business & product innovation, business data analytics, digital marketing, agile business, customer experience, digital growth hacking e artificial intelligence for business.

Grazie a questo programma di formazione, i partecipanti saranno in grado di capire come la digitalizzazione ha un impatto sulle aziende del settore, le principali metodologie e processi che possono implementare nelle loro organizzazioni per essere più competitive, le basi del marketing digitale e l'importanza del cambiamento culturale nelle organizzazioni come driver della trasformazione digitale nell'azienda.

Le iscrizioni per partecipare a questa azione formativa sono state aperte questo martedì, 20 settembre, e sia la domanda che tutte le informazioni sul programma sono disponibili sul sito web di Asinca https://asinca.com/p/Programa-Impacto-TD.

La formazione sarà fornita da The Valley Digital Business School, un'entità specializzata nel mondo digitale e tecnologico, e avrà un team di professionisti di riconosciuta esperienza in aziende nazionali e internazionali.

Traduzione di Francesca Usai