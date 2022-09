Il Ministero della Scienza e dell'Innovazione apre la prima fase del bando 2022 per i progetti di innovazione in medicina personalizzata e terapie avanzate

Il Ministero della Scienza e dell'Innovazione ha aperto oggi la fase di espressioni di interesse prima del bando 2022 per i progetti di innovazione in medicina personalizzata e terapie avanzate, che fa parte del PERTE per la salute d'avanguardia e sarà gestito dal Centro per lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (CDTI) e dall'Istituto di salute Carlos III (ISCIII).

Il loro obiettivo è quello di coordinare le capacità scientifiche e aziendali per ottenere un progresso più rapido nello sviluppo di prodotti diagnostici clinici per la medicina personalizzata e farmaci strategici emergenti.

Inoltre, orientare gli sforzi di ricerca e innovativi nel campo della collaborazione pubblico-privato verso sfide come: diagnosi precoci e più accurate; trattamenti innovativi e personalizzati; e miglioramento del monitoraggio e della riabilitazione delle malattie croniche.

A tal fine, dopo la fase iniziale di espressioni di interesse, il bando finanzierà progetti di R&S con la partecipazione congiunta di aziende e centri e organismi di ricerca dell'ambiente del Sistema Sanitario Nazionale (SNS), che si concentrano sulla generazione di risultati con applicazione industriale e/o aziendale.

Fasi della convocazione

espressioni di interesse

Il bando, che sarà gestito in modo collaborativo attraverso il CDTI e l'ISCIII attraverso processi di applicazione indipendenti ma in parallelo, inizia con una fase iniziale di espressioni di interesse.

In questa fase saranno presentate le descrizioni dei progetti, congiunte tra aziende e agenzie e centri di ricerca del Sistema Sanitario Nazionale. Le espressioni di interesse devono essere presentate includendo una dichiarazione di impegno di partecipazione da parte di ciascuna delle entità partecipanti.

La partecipazione alla fase delle espressioni di interesse è un requisito indispensabile per poter accedere alla fase successiva della domanda di finanziamento, una volta aperte le azioni nell'ISCIII e nel CDTI.

Tutte le espressioni di interesse devono essere consegnate attraverso la sede elettronica del CDTI (www.cdti.es).

domanda di aiuti

Nella fase di richiesta di finanziamento, ogni entità che ha fatto parte di un'espressione di interesse deve fare una domanda separata come segue:

Le aziende, attraverso il CDTI.

Gli organismi e i centri di ricerca pubblici di SNS, attraverso l'ISCIII.

Il numero di codice associato ad ogni espressione di interesse deve essere indicato nelle domande di finanziamento, che il CDTI e l'ISCIII valuteranno in modo indipendente secondo i criteri applicabili ai loro rispettivi strumenti di aiuto.

Il bando finanzierà solo i progetti in cui tutti i partecipanti al consorzio sono stati valutati e hanno confermato la loro designazione come beneficiari di aiuti del CDTI e dell'ISCIII.

Profilo dell'azione congiunta

Durata dei progetti: 2 anni (1/01/23 al 31/12/24).

Consorzi: da 2 a 6 entità: minimo un'azienda + un centro o un organismo di ricerca.

Possono essere beneficiari di questa azione le entità pubbliche dell'ambiente SNS che svolgono attività di R+S+I in biomedicina o in scienze e tecnologie della salute. Saranno concesse sovvenzioni fino al 100% delle spese ammissibili e non c'è un budget minimo per centro o organismo di ricerca.

Il ricercatore principale deve avere il suo legame formalizzato con il centro richiedente e non può essere elencato in più di una domanda e il bando per le sovvenzioni sarà gestito dall'ISCIII.

Finanziamento alle imprese

Le aziende che sono validamente costituite, hanno una propria personalità giuridica e un domicilio fiscale in Spagna e sviluppano un progetto di R&S in Spagna possono avere lo status di beneficiari degli aiuti.

Si tratta di aiuti parzialmente rimborsabili fino al 90% del bilancio ammissibile, con una tranche non rimborsabile del 33% dell'aiuto. Il tasso d'interesse della tranche rimborsabile sarà Euribor a un anno, fissato al momento della concessione dell'aiuto. Il budget minimo per azienda sarà di 175.000 euro e la richiesta di aiuto sarà gestita dal CDTI.

Tutte le azioni finanziate nell'ambito del bando devono rispettare il principio di non causare danni significativi all'ambiente, il che implica il rispetto di condizioni specifiche relative alla mitigazione e all'adattamento al cambiamento climatico, all'uso e alla protezione sostenibile delle risorse idriche e marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento e alla protezione e al ripristino della biodiversità e gli ecosistemi.

Traduzione di Francesca Usai