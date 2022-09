Inizia la seconda fase del programma Kit Digital con un investimento di 500 milioni di euro per le PMI da tre a nove dipendenti

Tra gli importanti progressi compiuti negli ultimi mesi in materia di digitalizzazione, è stata affrontata la questione dell'attuazione del piano Kit Digital, il cui primo invito è stato finora richiesto da oltre 65.000 PMI con 10-49 dipendenti, circa una società su due del gruppo. Sono già stati concessi circa 18.000 voucher digitali.

Entro la fine del mese è prevista l'apertura della seconda fase del piano per le imprese con 3-9 dipendenti, con un investimento di 500 milioni di euro. In particolare, per quanto riguarda la digitalizzazione delle piccole imprese, delle microimprese e dei lavoratori autonomi, il piano di ripresa prevede di destinare un volume di investimenti pubblici di 3.067 milioni di euro nel periodo 2021-2023 per l'introduzione di una serie di soluzioni digitali già disponibili sul mercato («Kit digitale») nel tessuto produttivo delle piccole imprese, delle microimprese e dei lavoratori autonomi dell'economia spagnola.

Il programma Kit digitale mira a sostenere le piccole imprese, le microimprese e i lavoratori autonomi nell'adozione di soluzioni di digitalizzazione disponibili sul mercato. I beneficiari riceveranno un aiuto in funzione delle loro dimensioni, misurate in base al numero di dipendenti.

Il credito derivante dalla decisione di concessione è denominato «voucher digitale». Tale «voucher digitale» non può essere riscosso fino a quando l'agente digitalizzatore, per conto del beneficiario e di cui quest'ultimo è il responsabile finale, presenti il corrispondente conto giustificativo dell'esecuzione dell'attività per la quale è concessa la sovvenzione e l'organismo erogatore ritenga giustificata la sovvenzione.

Per la gestione del programma è prevista la partecipazione di tre tipi di attori: (1) le imprese beneficiarie, che riceveranno il sostegno per l'integrazione delle soluzioni digitali, (2) gli agenti digitalizzatori, che forniranno i servizi corrispondenti o installeranno le corrispondenti soluzioni digitali e (3) le entità collaboratrici, che in nome e per conto dell'organismo erogatore collaboreranno alla gestione degli aiuti.

Il beneficiario deve utilizzare l'aiuto concesso, il cui diritto di riscossione è denominato «voucher digitale», per l'acquisto di una o più soluzioni di digitalizzazione disponibili in un catalogo di soluzioni di digitalizzazione del programma pubblicato sulla piattaforma Accelera PMI, stipulando accordi di fornitura di soluzioni di digitalizzazione con gli agenti digitalizzatori aderenti.

A tal fine, il catalogo delle soluzioni di digitalizzazione del programma fornirà meccanismi per trattare le richieste degli enti che intendono svolgere il ruolo di agenti digitalizzatori aderenti e per consentire loro di pubblicare in modo trasparente il riferimento alla loro offerta soluzioni di digitalizzazione accessibili ai beneficiari.

