Startup nel settore dell'edilizia e dei materiali alle Canarie: i nuovi modelli di business

Nella Strategia Spagna Nazione Imprenditoriale del Governo di Spagna, quello dell'edilizia e dei materiali è un settore imprenditoriale e con molte possibilità per l'innovazione. “La costruzione deve integrare processi di innovazione applicati a un edificio più veloce, sicuro e con meno impatto ambientale, basandosi su tecnologie come BIM, l'uso di droni o elementi modulari o prefabbricati. Attraverso l'efficienza energetica, settori come la riabilitazione, la ristrutturazione o la nuova costruzione cercano la sostenibilità, oltre a migliorare la redditività come attività immobiliari”.

L'innovazione dei materiali è parte della risposta alle sfide poste dalla trasformazione di questo settore nel suo complesso. Le possibilità sono ampliate con l'ingegneria computazionale integrata dei materiali, la caratterizzazione 3D o 4D, la fabbricazione additiva, ecc. Lo sviluppo di nuovi materiali o la scoperta di nuove proprietà dei materiali tradizionali porta ad un uso più efficiente delle risorse naturali e offre nuove possibilità alla costruzione.

I materiali avanzati per applicazioni multifunzionali, ad esempio, consentono di raggruppare diverse proprietà in un unico materiale; i materiali compositi consentono di ottenere migliori capacità termiche, elettriche e di resistenza al fuoco attraverso tecniche quali l'iniezione, l'infusione, la pultrusione o il consolidamento di preimpregnati e leghe metalliche leggere o ad alta resistenza.

L'integrazione della tecnologia crea opportunità in settori quali l'automazione intelligente (nel caso della domotica domestica), consente l'uso di sistemi di gestione dell'energia o di altri servizi, di sicurezza degli accessi o di controllo di attività, ecc.

Facilitare l'accesso all'alloggio, sia in affitto che in proprietà, o riuscire a bilanciare l'offerta e la domanda immobiliare sono sfide che la società di oggi deve affrontare. Il modo di vivere o di lavorare delle persone e i nuovi tipi di famiglia condizionano i modelli di business (i modelli di proprietà o di utilizzo preesistenti). Attualmente si trovano iniziative adattate a famiglie monoparentali, custodi condivise o persone sole.

Alla multiproprietà si aggiungono tendenze come il coliving o gli alloggi condivisi e il cohousing per comunità di adulti, famiglie o giovani che scommettono su alloggi collaborativi in proprietà o affitto.

Funzione pubblica imprenditoriale e appalto di lavori

Nella stessa Strategia Spagna Nazione Imprenditoriale del Governo si stabilisce una Funzione Pubblica Imprenditoriale, con la creazione di programmi di innovazione all'interno della Pubblica Amministrazione. “Il suo obiettivo sarà quello di promuovere la mentalità innovativa e l'imprenditorialità tra i dipendenti pubblici, la ricerca di opportunità di collaborazione con aziende innovative e la leadership del cambiamento all'interno della stessa Amministrazione”.

Tra le sue linee d'azione figurano la promozione della formazione continua per i dipendenti pubblici, la diffusione delle buone pratiche, la promozione della proattività, l'orientamento al cittadino e la vocazione al servizio. Saranno individuati dipendenti pubblici innovativi in grado di agire come agenti di cambiamento e saranno organizzate, tra l'altro, attività o concorsi di idee, scambi di conoscenze e soggiorni in altre aree dell'amministrazione“.

Lo stesso Governo delle Canarie ha il Laboratorio di Qualità e Tecnologia dei Lavori Pubblici e dell'Edilizia. “Questo servizio compie azioni che, forse, possiamo qualificare come un'impresa istituzionale che si basa sullo sfruttamento, ad esempio, delle ceneri del vulcano per generare blocchi di costruzione. C'è un obbligo nella legge che indica che in quegli edifici dove i materiali di scarto sono più di 50 tonnellate devono essere riciclati. Alcuni progetti che stiamo realizzando sono con questi rifiuti di materiali da costruzione: rottami, calcestruzzo, piastrelle...” ha recentemente sottolineato Gustavo Santana, viceconsigliere di Infrastrutture e Trasporti del governo delle Canarie, in un'intervista a Impulsa Startups.

Un'altra iniziativa regionale consente alle startup nel settore della stampa 3D per la salute, l'acqua o l'agricoltura di sfruttare nuove risorse ITC. Con una superficie di poco più di 500 metri quadrati e un investimento di circa un milione di euro in attrezzature di ultima generazione, questo centro di lavorazione industriale ed elettromeccanica all'avanguardia, specializzato dal 1999 nella produzione additiva di impianti in titanio poroso per la ricostruzione ossea e che attualmente somma più di 350 interventi effettuati sull'uomo (progettazione 3D personalizzata) e più di 20.000 dispositivi impiantati in veterinaria (produzione in serie), amplia le sue capacità di fabbricazione meccanica di precisione verso parti funzionali ad alto valore aggiunto e prototipate, di dimensioni maggiori e con nuovi materiali (alluminio, acciaio, Inconel...). L'ITC rafforza le sue capacità nella produzione additiva ed elettromeccanica in vista dell'industria locale.

Secondo l'ultimo rapporto reso pubblico da Seopan, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, l'appalto di lavori pubblici in Spagna ha raggiunto nel 2021 23.648.352 milioni di euro, il 68% in più rispetto al 2020 e il 29,6% in più rispetto al 2019, ultimo anno pre-pandemia.

Construction Tech Startup Forum e Rebuild

Dal 26 al 28 aprile a Ifema, Madrid, si è svolta una nuova edizione del Construction Tech Startup Forum, uno scenario che ha ospitato una competizione unica a livello nazionale con le startup che stanno emergendo di più dal settore dell'edilizia per realizzare la trasformazione di cui ha bisogno, e in cui è stata presentata la Contech Startup Map.

Rebuild 2022, il grande summit tecnologico per i professionisti dell'edilizia in Spagna, ha tenuto la sua quinta edizione in cui sono stati battuti tutti i record: 17.344 visitatori, 372 aziende espositrici, 581 esperti internazionali al Congresso Nazionale di Architettura 4.0. “Questo appuntamento è diventato il punto d'incontro annuale più importante per i professionisti dell'intera catena di valore dell'edilizia, che quest'anno si presentava come più cruciale che mai a causa del contesto geopolitico ed economico in cui si è svolto”, hanno affermato gli organizzatori.

