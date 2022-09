Tecnologia, audiovisivi e videogiochi, i settori iscritti nella ZEC che tirano l'occupazione nel primo semestre

L'occupazione è cresciuta del 9,2% nelle imprese della Zona Speciale Canaria (ZSC) nel primo semestre del 2022. In totale, sono stati creati 832 nuovi posti di lavoro tra gennaio e giugno, che si aggiungono agli 8.984 dipendenti che le entità all'interno della ZEC avevano già alla chiusura del 2021.

Nello stesso periodo sono state registrate 44 nuove imprese. La Zona Speciale ha così raggiunto un totale di 747 entità registrate. I progetti che hanno beneficiato delle agevolazioni fiscali del consorzio pubblico nel primo semestre hanno permesso di mantenere la crescita dei settori tecnologico, audiovisivo e dei videogiochi.

Seguendo l'attuale tendenza, il 2022 potrebbe essere un altro anno di risultati record per l'organismo presieduto da Pablo Hernández. L'anno scorso, nonostante gli effetti della pandemia, la ZSC ha avuto la più grande crescita storica e l'occupazione è balzata del 15,5% rispetto ai dati del 2020, con la creazione di 1.139 nuovi posti di lavoro nell'arcipelago.

Questa evoluzione dimostra la solidità delle imprese che si avvalgono del regime della Zona Speciale e la validità della strategia di promozione dell'organismo, incentrata sui settori creativi e di innovazione tecnologica, La Commissione è del parere che, nel l'ambito del l'Unione europea, sia possibile diversificare l'economia locale con un'elevata domanda di manodopera qualificata.

L'attività promozionale è rafforzata in particolare nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

Quest'anno il consorzio ha intensificato gli sforzi di promozione sviluppando 136 azioni, di cui 36 nuove. Il focus è stato sul Regno Unito, dove il team ZEC ha partecipato a 10 eventi, e nel mezzo per la prima volta. Negli Stati Uniti c'erano otto azioni di cui 6 nuove. Seguono Germania, Giappone e Canada, tra le altre destinazioni. Inoltre, la presenza del consorzio è aumentata in modo significativo in Francia, Italia e nel resto della Spagna.

Gli eventi settoriali a cui ha partecipato il team della ZEC hanno permesso di entrare in contatto con professionisti dedicati all'energia eolica offshore, alle attività portuali, all'audiovisivo e ai videogiochi. Tra questi figurano alcuni degli appuntamenti più importanti del mondo come il South Summit di Madrid; WindEurope a Bilbao; DES a Malaga; Game Developer Conference a San Francisco; Kidscreen a Miami; Collision a Toronto (Canada); Gamescom a Colonia (Germania); Developers a Brighton (Inghilterra); Tokyo Game Show (Giappone); la fiera marittima di Amburgo (Germania); la grande fiera di biotec Achema a Francoforte (Germania) o Smart Digital Ports (Olanda).

Per realizzare queste azioni, il team del consorzio conta sulla collaborazione di Proexca, i Porti delle Canarie, le Camere di Commercio e le associazioni settoriali, i cabildos insulari e la Canary Islands Film Commission, tra gli altri.

Traduzione di Francesca Usai

