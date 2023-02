Concentración de plataneros este sábado en Los Llanos por “las pérdidas de 50 céntimos por kilo por los abusivos precios del agua y los abonos”

La Plataforma por un Precio Justo del Plátano llama en un comunicado “a toda la sociedad a participar en esta protesta prevista para el 4 de febrero en la plaza de España de Los Llanos de Aridane a las 12 horas. Es el futuro de la economía de la isla lo que está en juego; dormirnos y no luchar puede hacer que muy pronto sea demasiado tarde”, advierte el colectivo convocante

“Los agricultores palmeros están perdiendo entre 40 y 50 céntimos por kilo de plátano debido al desproporcionado aumento de los costes del agua y los abonos, entre otros insumos cuyos precios están sometidos a una ”feroz especulación, al igual que por los bajos precios que perciben por su producción“, dicen.

Así lo denuncian los numerosos integrantes de la Plataforma por un Precio Justo del Plátano la situación, que han convocado una concentración para este sábado 4 de febrero en la plaza de España de Los Llanos de Aridane a las 12:00 horas.

“Esta situación está causando gran malestar y una gran preocupación por el futuro no ya del sector sino de la economía de toda la isla, máxime cuando aún se arrastran las secuelas de la erupción volcánica, que mermó en 63 millones de kilos la producción”, aseguran.

“Desde el pasado año, denuncian, el coste de producir plátano se ha disparado hasta 1,20 céntimos por kilo. Si se descuenta los 34 céntimos de subvención, quedan 86, pero si el kilo se paga a 45 céntimos, el agricultor está perdiendo más de 40, cálculo aproximado solo para piñas de categoría superior, por lo que las pérdidas son mayores en piñas de inferior categoría, que les pagan a solo 10 o 15 céntimos por kilo”, explican.

“No solo los agricultores del plátano, no solo los agricultores, en general, sino también ganaderos, pescadores, agricultores, gestores de los recursos forestales... todos los habitantes comemos a diario, no hay plan para el futuro del sector primario”, advierte la plataforma, que llama a toda la sociedad a participar en este acto de protesta.

A juicio de este colectivo del sector primario, “estamos viendo cómo se desmonta la agricultura en todos los sitios (no solo en La Palma) y a todos los niveles, y no podemos permitir que una isla que es eminentemente agrícola pierda este vital sector por incapacidad y falta de visión y coraje de los políticos”.

Se quejan de “una brutal subida de los precios de los abonos, venenos,a gasolina, porte, agua... lo que está poniendo en peligro la agricultura insular, ya que además se importa el 90% de la comida que se consume en La Palma, porque en estas condiciones no podemos competir” y es preciso que la isla sea “más autosuficiente”.

La plataforma pone el dedo en la llaga al afirmar que “el precio del retorno al agricultor palmero es un sistema esclavista en pleno siglo XXI, pues incluso en Sudamérica se fijan los precios cada seis meses por el agricultor, pero aquí no; las cooperativas no nos representan, no son realmente asociaciones de productores de plátano,, sino una asociación de comercializadores de plátano”.

Ante esta situación, este grupo de agricultores y agricultoras cree que el sector primario y toda la sociedad palmero “no podemos quedarnos dormidos o muy pronto será demasiado tarde para luchar”.