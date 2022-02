Pide un deseo, pero hazlo

Hace un año, hice una entrevista en Radio 7.7, sobre la situación del covid y cómo había afectado a las empresas de turismo en La Palma, entre las que me encuentro. Terminé haciendo una petición que todavía mantengo. Pedí por favor que los medios de comunicación fueran más positivos. Ante una pandemia, ante la incertidumbre, ante la crisis económica, el ambiente negativo, el machaque continuo de la desgracia que no llevaba a ningún sitio. Si acaso, a caer más hondo. Así que pedí positividad, pedí menos amarillismo en los medios de comunicación, pedí referentes y pedí respeto. Pedí mi deseo para que se olvidaran por un momento, de los beneficios de la publicidad en los medios y pensaran en el bien común. En la posibilidad y necesidad de esperanza.

Esa entrevista me marcó. Supongo que dije demasiado...Después de 23 meses de resistencia, con poco trabajo, lo mantengo. Sigo pensando que los deseos positivos sirven para avanzar y más aún en tiempos de crisis. Sigo pensando que las crisis pueden ser una oportunidad si se actúa con cabeza... Quizás las quejas y las noticias con sesgo negativo vendan más, pero desde luego no ayudan a ser resolutivos.

Pues bien, como tengo más tiempo del que me gustaría, analizando esta semana las noticias locales (ya las nacionales ni te digo), leo a afectados por el volcán reclamando participación, participación, participación, pero a la vez sin alcanzar consenso. Veo a políticos mediocres (no todos!!!) de figurines en noticias que realmente no lo son y en continua campaña electoral inútil... Unos que quieren que se oiga su voz. Los otros que solo son capaces de escuchar la suya.

A ver, el que quiera participar, que participe. Se puede ir a un un pleno que siempre quedan sillas libres, se puede recoger firmas, hacer peticiones mediante instancias, combatir la burocracia, organizar sentadas, escribir al defensor del pueblo, denunciar, gritar!..Siempre que sea legal: lo que sea. Pedir participación o discutir de manera más o menos infantiloide en un periódico no son mecanismos legalmente establecidos de participación democrática: libertad de expresión es un derecho. Pero tan libre es el que escribe para reclamar, como el que lee para no escuchar. Hay muchos mecanismos de participación ciudadana. Lo que pasa es que se usan poco. La prensa es un escaparate perfecto. Pero, por mucho que se pretenda, no sirve para gobernar, ni para fiscalizar, ni para ponerse de acuerdo.

Si se pide participación que no sea como un favor. Si el derecho ya es tuyo, no se pide. Se toma.

En un país democrático, de estado de bienestar que no es una república bananera, los derechos se tienen, pero también los deberes. Así que participar no es un favor. La ayuda ante un desastre tampoco es un favor, ni una limosna. Y la dignidad va siempre por delante.

Sabido esto, es importante tener en cuenta que se puede pedir como se pide un deseo. Pero luego, uno no puede sentarse a esperar a los Reyes Magos. El que pida casas dignas, que cree una cooperativa de viviendas y busque el dinero. El que pida que le ayuden, ya puede ayudar al vecino. ¿Qué quieres una isla limpia? pues no la ensucies. ¿Qué quieres trabajar? Pues a buscarse la vida... ¿Quieres honestidad, consenso y altura de miras? ¿dónde está la tuya?

Pedir colaboración, acuerdos y que te escuchen sin escuchar a los demás, no lleva a ningún sitio. ¿Cuántas plataformas de afectados se necesitan para hacer frente común? ¿No se escuchan? ¿No se hablan? ¿No hay frente común? ¿Hay “muchos protagonismos encontrados”? Pues como en la vida misma. También los hay en cada ayuntamiento, en cada cabildo...Y así nos va.

“Divide y vencerás”, dijo Julio César. Así se ganaban las guerras. ¿Qué guerras? ¿quién es aquí el enemigo? El interés particular frente al interés común. El que quiere enriquecerse y que nada cambie, el que quiere el poder, pero no el poder para avanzar...el que quiere mantener a la población con ayuditas y dependiente, para no tener que repartir riqueza.

Pide un deseo para que sea posible. Pídelo, pero luego muévete. Pide volver a cultivar plataneras pero el poder hacerlo a lo mejor es demasiado costoso y el dinero solo daría para eso y poco para lo demás. A lo mejor podrías probar con cultivos que sirvan para el bien común y para el tuyo. Después de todo, los plátanos no son rentables, salvo para unos pocos. ¿Pides precios bajos para la comida? Pues no tenemos autosuficiencia alimentaria. Solo dos semanas de reservas de alimentos en caso de que quedáramos incomunicados o ante una crisis alimentaria, ¿plantamos verduras y tenemos granjas para comer? Pide turismo sostenible o no gastar tanto en gasolina, pero luego no usamos energías renovables o vamos a comprar el pan en coche. ¿Pides precios justos pero luego subes el alquiler a un inquilino para aprovechar la oportunidad? Pides mayor estabilidad laboral, pero no te preparas para otra opción? Pide lo que realmente quieras, pero no pidas que otros hagan lo que no eres capaz de hacer por ti mismo. ¿Votas en consecuencia?