El PSOE de Breña Baja reclama la conclusión de las obras de ampliación del Centro de Salud

El PSOE de Breña Baja informa en nota de prensa que “la ampliación del Centro de Salud de Breña Baja, comenzada en noviembre de 2022, sigue sin finalizarse. La obra, de solo dos consultas y con un presupuesto cercano a 100.000 euros del Ayuntamiento de Breña Baja, a día de hoy sigue estancada, causando problemas a los usuarios. Esta obra, que se anunció hace ya 2 años y medio a bombo y platillo por el alcalde para mejorar las instalaciones y poder ubicar a un tercer médico para el municipio no se concluye. Pasan semanas sin que haya siquiera operarios en la obra, que más bien parece abandonada”.

Desde el PSOE de Breña Baja recuerdan que “esta obra, en sus inicios, ya causó controversia en 2021, puesto que no era la apuesta inicial de la Consejería de Sanidad para bajar los ratios paciente-médico con un tercer facultativo. La Consejería de Sanidad propuso un médico y enfermería adicional, cambios en horarios y tipología de consulta para evitar que niños y adultos compartieran un espacio reducido en aquel entonces, todavía en pandemia”, explica.

“Los cambios propuestos, que no incluían un nuevo edificio, sino una reorganización de las consultas con pediatría y maternidad y adultos entre los centros de Breña Baja y Breña Alta, no fueron bien recibidas. Esto que era una solución digna a corto plazo, no era la más ansiada, puesto que la reclamación de los usuarios es un Centro de Salud nuevo. Sin embargo, permitía mejorar los ratios, el servicio, y evitar compartir el espacio adultos y niños en una época sanitariamente problemática”, detalla.

“Ante la controversia y, francamente, ante la falta de capacidad de negociación del alcalde con la Consejería, el regidor de Breña Baja propuso una ampliación para poder albergar a una tercera consulta de adultos, pagada con recursos propios”, recalcan desde el PSOE de Breña Baja, que lamenta que “tras 30 meses, seguimos esperando”.

Indican, además, que “se da la paradoja de que con la construcción, se han tenido que quitar ventanas y cerrar ventilación de las consultas médicas existentes, así que los pacientes no solo tienen que compartir un espacio reducido, sino que la ventilación es deficiente. Si se quería evitar posibles contagios de gripe o covid, el actual centro de salud puede convertirse en fuente de contagio”.

Así pues, “desde el PSOE pedimos la finalización de la ampliación por la salud y el bienestar de los vecinos antes de que comience el invierno. Una obra planificada para 3 meses no puede durar más de un año. Quizás estemos acostumbrados a que las obras en Breña Baja nunca se terminen a tiempo. Hay casos sonados de años y años para la misma obra estancada, pero en este caso, estamos hablando de una prioridad sanitaria y de la dignidad de las personas”, subraya.

“Se nos va olvidando que hasta hace bien poco, las consultas médicas eran telefónicas y ahora que volvemos gradualmente a las consultas presenciales nos encontramos que el espacio, 2 años y medio después, sigue siendo tan reducido como antes y encima sin ventilación”, añade.

“No puede costar tanto terminar dos consultas, por lo que pedimos al alcalde que supervise los trabajos. En cualquier caso, nos preguntamos que si el alcalde no tenía intención o urgencia en realizar la obra, es preferible que no se comprometa y haber seguido las indicaciones de la Consejería. A la vez que redoblara, sus esfuerzos negociadores con la misma Consejería para lograr un edificio nuevo”, apunta.

Para concluir recuerdan que “fue una consejera de Sanidad del PP, el partido del grupo de Gobierno de Breña Baja, quien eliminó el proyecto del Centro de Salud de Breña Baja del mapa sanitario de Canarias en el año 2010”.