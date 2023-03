La fuerza reivindicativa del 8M es más necesaria que nunca

El año pasado en esta misma fecha advertía que la recuperación en La Palma tiene rostro de mujer y no me equivocaba. Ahí están desde el primer día y ahí siguen hoy luchando desde las plataformas, desde las asociaciones de vecinos, desde sus negocios, desde sus fincas, desde sus granjas... tirando del carro a pesar del desgaste, a pesar del cansancio.

Porque si de algo saben las mujeres palmeras es de resistir, de cargar con el peso de la familia y de mirar para adelante, como lo hicieron nuestras abuelas cuando sus maridos, padres y hermanos emigraron a Cuba o a Venezuela.

Hoy, décadas después, muchas de esas cargas que históricamente han recaído sobre los hombros de las mujeres, como el cuidado de los hijos, de los mayores o de las personas dependientes, siguen estando injustamente repartidas y siguen suponiendo, tristemente, un freno al pleno desarrollo personal y profesional.

En 1977, cuando se estableció el 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres, pocos imaginarían que casi 50 años después íbamos a seguir luchando todavía para “eliminar toda forma de discriminación hacia las mujeres, promover su empoderamiento y conseguir su plena participación en la sociedad”, tal y como decía la declaración de la ONU.

Es muy preocupante que en 2023 sigamos hablando de los mismos problemas y que tengamos que seguir luchando para que las mujeres alcancen la independencia económica y para lograr una representación igualitaria en todos los ámbitos; que sigamos hablando de techos de cristal y de desigualdad salarial o reclamando más visibilidad en espacios tradicionalmente ocupados por hombres para que nuestras niñas crezcan con modelos que las inspiren.

De ahí que sea tan importante, por ejemplo, que se apoye desde las instituciones a nuestros equipos femeninos de lucha canaria, de fútbol o de baloncesto porque están haciendo una gran labor, no solo en el terreno deportivo sino en el de la igualdad y han demostrado, además, que si se les da apoyo son capaces de llenar canchas y terreros.

De igual manera, es también importante que se reconozca a nuestras emprendedoras como las empresarias ganaderas o agricultoras, porque las mujeres siempre, históricamente, han estado ahí, asumiendo ese trabajo, pero muchas de ellas sin cotizar ni un solo día, sin que se las considerase como profesionales. A las empresarias del comercio, del turismo, a abogadas, etc... dar visibilidad y darnos visibilidad.

Sé que seguiremos avanzando y que mi hija no se enfrentará a los mismos obstáculos que tantas generaciones de mujeres han tenido que superar; y deseo que viva en una sociedad en la que sea libre para escoger, para ser lo que ella quiera ser y que pueda inspirarse modelos de mujeres luchadoras.

Pero me preocupa que la fuerza reivindicativa del 8 de marzo se diluya enfrascados como estamos en una crisis mundial a la que, aquí en La Palma, se suma la crisis en la que nos hundió el volcán, porque es precisamente ahora cuando más atentos debemos estar para no dar pasos atrás. Me preocupa que la fuerza de las mujeres se divida en guerras de otros, que no queremos. Me preocupa que nosotras mismas aceptemos tratos injustos porque los roles que nos han inculcado a veces nos impidan hablar.

Por mi parte, como mujer y como política me comprometo a no perder el foco de lo verdaderamente importante: las crisis económicas se ceban con las mujeres. La feminización de la pobreza es un problema universal del que La Palma no se queda al margen; las cargas familiares son, todavía hoy, asumidas de manera mayoritaria por las mujeres y la brecha salarial, lejos de acortarse, crece precisamente a consecuencia de la crisis.

Acabar con esta desigualdad debe ser un asunto prioritario para cualquier administración. No es patrimonio de ningún partido, más bien, aquéllos que pretender apropiarse esta lucha deberían predicar con el ejemplo. Es patrimonio de nuestra sociedad y se lo debemos a las mujeres que a lo largo de la historia han luchado por mejores y más derechos igualitarios. Debe ser un asunto prioritario cada día, no solo un día al año. Se lo debemos a ellas, a nosotras y a nuestras hijas.

Nieves Lady Barreto

Secretaria insular de CC La Palma