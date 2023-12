Preocupación en el PSOE “ante el intento de CC de desvirtuar” el proyecto de salud mental financiado por el Senado para La Palma

En el PSOE de La Palma, indica en u na nota de prensa “preocupa en el PSOE la parálisis en la gestión por parte del Gobierno del Cabildo de Coalición Canaria (CC), que está afectando a diversos frentes y, en particular, al proyecto residencial de salud mental, para el que dispone de una financiación de un millón de euros procedente del Senado, que no solo no ha sido capaz de materializar, sino que el nuevo planteamiento que han hecho público puede desvirtuar la iniciativa prevista en esta materia”.

Así lo han puesto de manifiesto el portavoz del Grupo Socialista del Cabildo, Borja Perdomo, y el senador por la isla de La Palma, Kilian Sánchez, que comparecieron conjuntamente en la mañana de este lunes para hacer pública “no solo su discrepancia con la gestión de estos fondos por parte de CC, sino también por el cambio de rumbo que tienen previsto dar al llamado Programa Específico Residencial de Salud Mental, dotado con un millón de euros por el Senado”.

En este sentido, Borja Perdomo ha anunciado que solicitará la celebración de una comisión urgente en el Cabildo de Servicios Sociales para que “el presidente o la consejera expliquen con rigor y transparencia qué harán con el millón de euros, bajo qué criterios técnicos, a qué tipo de acuerdo han llegado con el Obispado, a qué inmueble se refieren y un calendario de actuación”.

“No nos ha sorprendido la falta de transparencia con la que actúa Coalición Canaria en este asunto, porque es el ‘modus operandi’ habitual de este nuevo gobierno del Cabildo, pero no vamos a consentir que en la proyección de un recurso tan necesario para isla de La Palma, se actúe por capricho, improvisación y con la intención de cambiar por cambiar lo que estaba consensuado y avalado técnicamente para su desarrollo con estos fondos”, ha señalado.

Kilian Sánchez, que “tal y como informó recientemente”, se apunta en la nota, ha presentado como senador una solicitud de informe por escrito al Cabildo Insular “sobre los fondos transferidos por la Cámara Alta en materia de salud mental” y que “no se han ejecutado por la Corporación palmera”, ha mostrado su “máxima preocupación” por el giro que desde el Gobierno insular se ha dado a la finalidad de estos fondos.

“No entiendo que lo que se acordó entre el Senado y el Cabildo de La Palma que era mejor para la Isla, ahora, de forma unilateral y sin saber con qué criterios técnicos, pretenden hacer estos cambios”. En este sentido, ha mostrado “su temor que la intención del Cabildo, con el anuncio hecho sobre la donación de un inmueble para su adecuación residencial por el Obispado, sea un centro que tiene la iglesia en el entorno de La Salemera, en Villa de Mazo”.

“Si es así”, agrega, “se va en contra de los criterios de intervención psicosocial, aislando a los usuarios, en lugar de que el espacio se encuentre en un entorno que facilite la integración. Y el criterio no puede ser simplemente el de que alberga más pacientes, porque debe primar la calidad asistencial frente a la cantidad. Muchas veces más es menos”.

Cabe recordar, se indica en la nota, que “el convenio recogía la creación de un programa residencial de salud mental específico, con capacidad para 6-8 plazas, destinado a pacientes con trastorno mental grave que requieren de una atención altamente especializada. Y, específicamente, incluye que con la contribución del Senado, el Cabildo se comprometía a adquirir una infraestructura, rehabilitarla, en su caso, y el equipamiento necesario para su puesta en marcha para poder dar respuesta, coordinadamente con el Gobierno de Canarias, a las personas beneficiarias de este servicio”.

Tanto Kilian Sánchez como Borja Perdomo coincidieron en criticar “una ausencia de gestión no solo por el Gobierno del Cabildo de La Palma, sino también por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que tampoco ha sacado adelante el proyecto de salud mental, para el que recibió una financiación de 1,5 millones de euros del Gobierno de España, y que el anterior Ejecutivo dejó realizado al 90%, previsto para implantar en San Andrés y Sauces”.

“Está claro que para Coalición Canaria no es en absoluto una prioridad la salud mental”, destacó el senador de La Palma, al tiempo que Borja Perdomo manifestó que “el Gobierno del Cabildo continúa trabajando desde la improvisación, de forma unilateral y de espaldas a la realidad”.