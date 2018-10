Fernando Clavijo lima asperezas con Pedro Sánchez

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado este jueves tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la agenda de las Islas "ha quedado desbloqueada" y se ha dado un "buen empujón" a todos los compromisos del presupuesto de 2018, "que acababa el año y no cristalizaban".



En una rueda de prensa tras mantener su primer encuentro con Sánchez, Clavijo ha valorado que se haya fijado el 30 de noviembre como fecha tope para la firma de convenios pendientes, como los tres de carreteras, que suponen más de 2.000 millones de euros para Canarias, y ha asegurado que no duda de la palabra del presidente, "que siempre la ha cumplido".



Clavijo ha subrayado el "gran empujón" que Sánchez ha dado a las demandas del Archipiélago y ha aludido también a la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, que con las reuniones preparatorias desde el mes de julio ha colaborado a este avance.



Otro de los temas planteados por Clavijo ha sido la convocatoria de la Conferencia de presidentes autonómicos y aquí ha trasladado a Sánchez que sería "ideal" que en ese foro se pudiera hablar de los problemas territoriales de este país, en referencia a Cataluña, pero además que acudieran todos los presidentes autonómicos.



Sánchez ha compartido con el presidente canario la necesidad de que se celebre esta conferencia pero le ha dicho que antes quiere finalizar la ronda de contactos con todos los presidentes autonómicos.



A la pregunta de si esa conferencia sería complementaria al debate sobre el estado de las autonomías, Clavijo ha señalado que Sánchez no ha dado fechas pero sí le ha informado de que ambos foros serían paralelos.



Respecto a los presupuestos de 2019, el presidente canario ha comentado que Sánchez le ha transmitido que "los va a hacer y los va a presentar" pero no han entrado en posicionamientos concretos, como el de Coalición Canaria: "Eso llegará en su momento".



El presidente autonómico ha calificado el encuentro de cordial y ha constatado que "el buen tono y el entendimiento se mantienen intactos".



También ha insistido en valorar que se haya establecido "un horizonte temporal del 1 al 30 de noviembre", que garantiza que antes de que acabe el año se firmarán los convenios pendientes y lo que no se ejecute se incorporará al año que viene.



"En definitiva -ha dicho Clavijo- Canarias no va a perder ni un décimo de euro".



Ya sobre planes más concretos, Clavijo se ha referido al plan de empleo de infraestructuras educativas que se firmará en noviembre y a la visita a las Islas, antes del 15 de diciembre, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para preparar la Junta de seguridad de Canarias que lleva tiempo sin reunirse.



El líder canario también ha avanzado que en los próximos días se desplazarán responsables del Gobierno a Lanzarote para estudiar la situación de inmigrantes menores no acompañados y "acelerar" las pruebas óseas para poder detectar cuáles son menores y cuáles y proceder a su distribución en las Islas.



Sobre la situación general de Canarias, Clavijo ha expuesto a Sánchez la recuperación del mercado laboral y el hecho de que se haya acortado cuatro puntos la diferencia en desempleo con el resto de España.



También se ha puesto sobre la mesa el superávit para seguir avanzando en educación, sanidad y dependencia y ha transmitido al presidente de que se pueda usar ese excedente en gasto corriente.



Este encuentro, el primero entre Clavijo y Sánchez desde que este es presidente del Gobierno de España, se celebra 24 horas después de que el Senado diera el visto bueno al nuevo Estatuto de Autonomía canario y a la modificación del Régimen Económico y Fiscal.