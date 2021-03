La portavoz de Ciudadanos miente al Parlamento canario: se ausenta para dar clases en una universidad privada y dice que va a cuidar a su hijo

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, se ha desdicho este miércoles en sede parlamentaria de sus declaraciones esbozadas 24 horas antes para justificar su ausencia en las comisiones sobre la situación de la infancia y la adolescencia en el Archipiélago. Este martes Espino contestó a la consejera de Derechos Sociales del Gobierno regional, Noemí Santana, que la interpeló por no acudir a ninguna sesión, que su falta se debe a que los jueves a las 10:00 de la mañana, el momento en que se celebra la reunión, está atendiendo a su hijo de 8 años. Sin embargo, la diputada de Cs se ha retractado de sus palabras, y ha admitido que el motivo real de su incomparecencia se debe a que imparte clases en la Universidad Fernando Pessoa a esa misma hora.

“Por mucho que le pese a la señora Santana, y por mucho que me critique, todos los jueves voy a seguir dando clase en la universidad, no voy a renunciar a ser profesora porque el Parlamento me lo permite. (…) Y después, a las 13:00, voy a estar en la puerta del colegio de mi hijo para verlo con una sonrisa cuando me vea. Porque ese niño es el motivo de mi compromiso con la infancia”, explicó Espino. “Lo cierto es que usted justificó su inasistencia a las comisiones de la infancia en que estaba conciliando con un menor. Las comisiones son por la mañana, dice que está trabajando, dando clase, me parece perfecto, pero no tiene que mentir en esta cámara”, replicó a continuación Santana.

La bronca estalló el martes. Espino espetó a Santana que el Ejecutivo regional “no ha leído ninguna de las enmiendas” presentadas por Ciudadanos para “garantizar la alimentación de los niños más vulnerables de Canarias”. A lo que Santana respondió: “¿Y si a usted le preocupa tanto la infancia, ¿por qué no ha ido a una sola comisión que se ha creado para estudiar la protección de los menores en esta comunidad? La verdad no se puede contar a medias”.

La comisión sobre la situación de la infancia y la adolescencia en Canarias inició su andadura el pasado 10 de julio de 2020 y ha contado con nueve sesiones, las tres últimas celebradas desde el 28 de enero de este año todos los jueves a las 10:00 de la mañana (las anteriores, salvo en dos ocasiones, también contaron con el mismo horario, pero se encuentran más espaciadas en el tiempo). Los miembros del órgano lo conforman María del Río Sánchez (Sí Podemos Canarias), presidenta de la comisión, Poli Suárez (Partido Popular), vicepresidente de la comisión, Lucía Olga Tejera (PSOE), secretaria de esta, y siete diputados, entre los que se encuentra Vidina Espino (Ciudadanos). Todas las reuniones son grabadas y subidas a la web del Parlamento de Canarias. Un hecho sobre el que se apoyó Espino para quitarle hierro a su ausencia.

“No puedo asistir por conciliación familiar. Se da la casualidad de que tengo un hijo de 8 años que vive en la isla de Gran Canaria al que tengo que atender un día a la semana. Y como se trata de una comisión que se puede seguir, porque como usted ha dicho vienen los expertos y no somos importantes los parlamentarios, le aseguro que las sigo todas porque se graban y se suben al canal del Parlamento”, dijo la diputada de Cs.

Pero Espino, como ha reconocido este miércoles, se ausenta de la comisión no para cuidar de su hijo, sino para dar clases en la Universidad Fernando Pessoa. La asignatura Periodismo en Televisión, del tercer curso en el Doble Grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual, la imparte Espino todos los jueves desde las 10:45 de la mañana hasta las 14:45 de la tarde, aunque ella dice que a las 13:00 va a recoger a su hijo del colegio. Este periódico se ha puesto en contacto con Espino para aclarar esta duda, pero no ha obtenido respuesta.

Además, las clases son dadas con el profesor físicamente en el aula, como así reza en una circular difundida por la Universidad al comienzo del curso. “La formación será dual: presencial y no presencial. (…) La no presencial se refiere a que los estudiantes seguirán en directo desde sus casas y a través del campus virtual de la UFPC las clases que impartan los docentes desde el aula física, donde se encuentran la mitad de sus compañeros”.