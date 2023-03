El Mediador incluye en sus andanzas al líder canario del PP, próximo candidato a la presidencia regional

El Mediador que da nombre a la presunta trama de extorsiones a empresarios, Antonio Navarro Tacoronte, ha incluido este miércoles en sus andanzas al presidente del PP en las Islas y candidato a presidir Canarias, Manuel Domínguez. El empresario lo amenaza con “sacar a pasear al Ayuntamiento de Los Realejos”, del que Domínguez fue alcalde, y las gestiones que asegura haber hecho para ese Consistorio.

“Si me pone una querella, vamos a sacar a pasear al Ayuntamiento de Los Realejos. Si me pone una querella, me tengo que defender”, sostiene el Mediador una entrevista radiofónica en Xanadú Radio Tenerife y resumida por la agencia Efe. Tacoronte responde así después de que el PP anunciara que se personará como acusación particular en dicho caso para “limpiar” la imagen de Canarias y que este “asunto deje de ser noticia nacional”.

Domínguez ha hecho declaraciones a los medios a la salida del Parlamento de Canarias este miércoles donde ha admitido que se reunió con un periodista local de Tenerife y con una persona, que ha resultado ser el Mediador, de quien asegura que no recordaba su nombre. “Lo único que temo es que sea verdad lo que contó en cuanto a que había que reventar el Ayuntamiento de Los Realejos y destruir a Domínguez” y añadió que Tacoronte le dijo “cuidado, porque hay un señor del Cabildo de Tenerife que va a reventar Los Realejos”.

El líder del PP asegura que en aquel momento le dio la credibilidad “que hay que darle a una conversación de un café”, pero que cuando lo escucha decir que hay que “reventar el Ayuntamiento de Los Realejos y destruir a Domínguez” asegura que decidió dar un “paso al frente” para “esclarecer todo este asunto”. “Yo no he querido focalizarlo en mi persona, porque parece que me voy a convertir en una víctima, pero ese no es mi objetivo. Mi objetivo es que se aclare todo; si alguien quería reventar Los Realejos, que me lo explique; si alguien quería aporvechar su posición desde un Cabildo, que me lo diga; y si alguien cree que soy una amenaza política, que me lo advierta y me lo diga personalmente”, añadió.

“No tengo nada que esconder y no me preocupa ningún asunto que haya habido con el Ayuntamiento de Los Realejos. Yo invito a quien quiera a que haga todo el análisis pertinente porque allí sí que han funcionado los controles. Ahora bien, que este señor diga cosas tan nimias como que no se podía cambiar el césped del campo de fútbol de Los Realejos o que nos habían quitado la BlueTrail de Los Realejos y que no se quería invertir ni un solo euros en deportes, a mí me ha preocupado porque esos datos no tiene que tenerlo un señor de la calle, lo debería de tener un director insular o un ”, dijo.

Domínguez descarta querellarse contra él ya que el hecho de que haya dicho que se ha visto con él no es algo contra Domínguez. “Lo que yo sí quiero saber es quién ha intentado destruirme”, pero “lo que no puedo destruir es al mensajero. Al que hay que ir es a quien ordenó al mensajero hacer determinadas cosas, si es que es así”. Además, insistió en que “solo” se ha producido una reunión.

Tacoronte, sin embargo, dijo que se ha “visto en varias ocasiones por fuera del Parlamento” con el ahora presidente del PP de Canarias para intentar explicarle cómo empezó todo este asunto “por culpa” de Ángel Pérez, el exdirector de Deportes del Cabildo de Tenerife. En el sumario del caso Mediador se recoge que esta causa se destapa tras la detención de Navarro Tacoronte, cuando el exdirector de Deportes del Cabildo de Tenerife denuncia una serie de cargos hechos en una tarjeta de crédito que resultan ser de titularidad del empresario.

El Mediador se defendió ante la jueza diciendo aportando como prueba un teléfono móvil con todos los mensajes, grabaciones y fotografías que terminaron con abrir una causa por la que hay 12 investigados, entre ellos el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes y el exgeneral de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas.

Un exconcejal de CC custodió comisiones

Navarro Tacoronte también utilizó a Celedonio Castro Marrero, exconcejal de Coalición Canaria en Candelaria (Tenerife) como taxista y como custodio de sus comisiones. En el sumario aparece esta persona que este miércoles es entrevistada en el periódico El Confidencial , donde reconoce un ingreso de 3.250 euros de una de las empresas implicadas y que luego se lo dio al mediador.

“Tenía mi cuenta porque yo iba a trabajar con ellos en lo de las placas solares”, dice en este artículo, donde se refleja que remarcó que después de darle ese dinero al Mediador, hace mucho que no lo ha vuelto a ver. Celedonio Castro afirma que el negocio de las placas no salió “porque el cliente se desapareció” y que dejó la política antes de la pandemia porque no le gustaba.

El diputado José Miguel Barragán (CC) ha señalado tras el debate parlamentario que Celedonio Castro ya no pertenece al CC y que una vez que dejan los partidos no hacen seguimiento de esas personas, que tendrá que dar cuentas en la Justicia.

En la entrevista en Xanadú Radio Tenerife recogida por Efe, Navarro Tacoronte también se refiere a otro de los cargos públicos que ha anunciado que se va a querellar contra él por vincularle a sus manejos, el alcalde de Arona (Tenerife), José Julián Mena (PSOE). De él, dice el intermediario que le consiguió medio millón de euros para financiar su campaña electoral en agradecimiento a un “negocio inmobiliario” que salió bien en su municipio.

Nira Fierro (PSOE) también hizo declaraciones a la salida del Parlamento sobre el caso Mediador. “Apostamos por la limpieza demorática, por que se clarifique todo, pero salvaguardemos la buena política y no hagamos para otro lo que no queremos que hagan para nosotros mismos”, dijo en referencia a Manuel Domínguez. “Nosotros no vamos a juzgar a nadie como han hecho otros. Partimos de la inocencia, pero que se explique, que es lo mismo que nos ha pedido a nosotros”, apuntó.