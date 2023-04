Los nacionalistas de AHI juegan a dos bandas con CC y NC y logran que ninguno se presente en El Hierro

La Agrupación Herreña Independiente (AHI) inicia un nuevo camino para recuperar el poder en todos los espacios donde quedó en la oposición en 2019; el Cabildo y los tres ayuntamientos de la isla. El primer movimiento, fue anunciar en enero que se desligaba de Coalición Canaria (partido en el que quedó integrado veinte años atrás), una desvinculación que supone que apoyará igualmente a la formación de Fernando Clavijo en las instituciones donde la AHI no concurra con sus siglas; esto es, la lista regional al Parlamento de Canarias. El segundo movimiento, ha sido negociar y sellar un acuerdo con Nueva Canarias para la configuración de listas al Parlamento, Cabildo y ayuntamientos herreños. El resultado es que ninguno de esos dos grandes partidos nacionalistas se presenta con sus siglas en la isla, pero la idea de apoyar la lista de CC no convence al partido de Román Rodríguez, donde se ha generado malestar entre las bases en la isla. Este miércoles la AHI celebra una asamblea y el próximo sábado presentará sus candidaturas en un acto.

La Agrupación Herreña Independiente sella una alianza con Nueva Canarias tras romper con CC

“Podría darse la paradoja de que yo estuviese buscando votos para Javier Armas (AHI) al Cabildo de El Hierro, mientras Javier buscaba votos para Clavijo a la presidencia del Gobierno de Canarias. Precisamente Fernando Clavijo, que representa la gestión más nefasta del gobierno de Canarias en toda la democracia y lo más opuesto a los programas sociales que defendemos”, explica en una carta el presidente de NC en El Hierro, Luciano Eutimio Armas (que solo concurre con su partido en la lista regional que lidera Román Rodríguez). Señala a este periódico que esa misiva iba dirigida al secretario de Organización, Carmelo Ramírez, después de las quejas que le habían formulado militantes en la isla y decidió hacer este posicionamiento público.

Para el líder de la Agrupación Herreña Independiente, Javier Armas, la lectura no es la de “apoyar a unos o a otros”. “Nuestro objetivo no es ese, es que apoyen a la AHI tanto NC, Unión Frontera y CC en el ámbito de la isla de El Hierro”, remarca. Insiste en que lo que se ha fraguado es que tres partidos que hasta ahora han tenido representación en la isla apoyen a la AHI.

Sobre la decisión de apoyar a Clavijo, apunta que, “viene como consecuencia de desligarnos de CC y esto es un acuerdo que no es nuevo, que no es de ahora. Está tomado a finales de año y existe como consecuencia de eso, es una manera de romper los lazos”. Valora que la AHI vuelve a ser el partido que fue desde el origen hasta hace 20 años, cuando se firmó un acuerdo de integración en CC. Ahora, indica que trata de desligarse y crear su propia autonomía y el acuerdo suponía que “en aquellos ámbitos donde la AHI no va a tener candidaturas, pues seguir apoyando a los partidos nacionalistas y, en concreto, a CC”.

Dicho acuerdo de desvinculación fue ratificado precisamente este miércoles, el mismo día en el que se publicaron las candidaturas de los partidos políticos para los comicios del 28 de mayo. En la lista regional de CC no concurre ningún miembro de la AHI, pero “apoyará la candidatura que presente Coalición Canaria y, en el caso de que se dieran las circunstancias, manifiestan su compromiso de llegar a acuerdos para formar gobierno en Canarias por el bien de Canarias y de El Hierro”, puntualiza el partido de Clavijo en un comunicado.

Javier Armas sostiene que su objetivo no es ser un partido clave en la configuración de un futuro Gobierno en Canarias. “Para nosotros, el Parlamento de Canarias es importante, nos gustaría estar, pero lo más importante es el Cabildo de El Hierro sobre todo, porque ahí es donde creemos que podemos hacer una mejor labor por nuestra capacidad y nuestra esencia de estar próximos a los problemas de la gente y a nuestro territorio. De ahí se deriva nuestra vuelta a la institución de manera renovada”, resume. “Nuestro objetivo no está en estar o no un posible Gobierno o en estar con unos y con otros. Nuestro objetivo se concentra en conseguir la máxima representación como consecuencia de la confianza de los herreños”, añade.

Malestar en Nueva Canarias

El secretario de Organización de NC, Carmelo Ramírez, confirma a este periódico que se ha producido malestar en las bases del partido al conocerse el apoyo de AHI a la candidatura de Fernando Clavijo. Nueva Canarias entendía que AHI daría libertad de voto a su militancia de cara a la lista regional, pero afirman que no conocían ese posicionamiento expreso.

La formación liderada por Román Rodríguez considera que, de cara al futuro, es importante mantener entendimientos con AHI “para la conveniencia de defender mejor la isla de El Hierro y los posicionamientos canarios”. No obstante, reconocen que ese posicionamiento dificulta que se pueda mantener ese apoyo expreso a la Agrupación Herreña. En resumen, la militancia no comprende que Nueva Canarias (tal y como anunció la pasada semana) apoye a la AHI, pero esta brinde su apoyo a CC en la lista regional.

Luciano Armas anunció en su carta que ponía su cargo de presidente de Nueva Canarias en El Hierro a disposición del partido, “por si otro compañero o compañera quiere asumir esta tarea, que yo, en estas circunstancias, no puedo en conciencia asumir”. Y entre las causas enumeraba precisamente su desacuerdo al apoyo de la lista de Fernando Clavijo, “que representa la gestión más nefasta del gobierno de Canarias en toda la democracia y lo más opuesto a los programas sociales que defendemos. Representa la rancia y vieja política, orientada a defender los intereses de los mas poderosos”.

A su juicio, lo más relevante del acuerdo co la AHI era “compartir un programa progresista y propiciar un cambio de rumbo de la política en El Hierro, porque en Canarias ya se está produciendo ese cambio con la presidencia de Ángel Víctor Torres y la vicepresidencia de Román Rodríguez”, destacó.

Un cabildo, tres ayuntamientos y tres escaños en juego

La nueva etapa de AHI se afronta sin algunos de sus históricos candidatos en los puestos de salida como Narvay Quintero o Belén Allende. No obstante, el nuevo presidente del partido insiste en que ambos son personas muy valoradas por la formación. Sobre Quintero, afirma que es el jefe de campaña de la AHI y que con ambos se contará tras las elecciones.

“Son personas muy valiosas para nuestro partido y lo único que sucede en este momento es que en los procesos de candidaturas se les ha invitado a participar en varias instancias y finalmente se ha decidido que salgamos con los candidatos que hemos salido. Han salido cuatro candidaturas por unanimidad en todos los órdenes y hay una candidatura al Parlamento de Canarias donde ha habido algunas diferencias no tanto con ellos”, apunta.

De hecho, hace dos semanas se produjo la renuncia del presidente del Comité Local de Frontera y el del Pinar. Feliciano López Martín, expresidente del Comité Local de Frontera, en una carta publicada en El Hierro Bimbache, acusó al actual presidente de la Agrupación Herreña Independiente de querer “desbancar, haciendo uso de las tácticas y las estrategias más bajas a la que es con mucha diferencia la política herreña con más bagaje y trayectoria, mérito y capacidad con la que cuenta nuestra organización política, Belen Allende Riera”, (que fue presidenta del Cabildo herreño).

El partido aliado a Casimiro Curbelo, competidor de AHI

Javier Armas será el candidato al Cabildo de El Hierro, institución a la que compite con su hermano Alpidio Armas (PSOE), además de otros candidatos como Rubén Armiche (PP) o Armando Carballo (Reunir Canarias Sostenible y anteriormente en Podemos).

Pero AHI también compite con otro partido de carácter insularista, David Cabrera, de Asamblea Herreña, un partido escindido de la AHI y que ha llegado a un acuerdo con la Agrupación Socialista Gomera (ASG) de Casimiro Curbelo, partido que tuvo la llave para conformar el último pacto en el Ejecutivo regional. Ambas formaciones se comprometen a un apoyo mutuo y a la conformación de un grupo parlamentario tras las elecciones de mayo.

Cabrera forma parte actualmente del gobierno en el Cabildo de El Hiero junto al PSOE. Llegó a ser alcalde de La Frontera con AHI y consiguió en 2019 vencer a su anterior partido. Su agrupación de electores alcanzó las cuatro actas en el Cabildo, una más que AHI y las mismas que el PSOE, que ganó en votos y obtuvo la Presidencia.

Los herreños cuentan con un total de tres escaños en el Parlamento de Canarias. En las pasadas elecciones el PP obtuvo uno, otro el PSOE y otro la AHI. Raúl Acosta será el candidato al Parlamento por la lista insular por este partido y David Cabrera será el cabeza de lista por su Asamblea Herreña.

Sobre una posible unificación del nacionalismo en Canarias, Javier Armas apunta que en la isla de El Hierro lo considera necesario. También lo defiende en el ámbito regional, pero apunta que no le corresponde a AHI pronunciarse. Destaca que AHI tiene presencia desde hace 45 años y cree que es importante que todas las personas que trabajan en el ámbito del nacionalismo y el insularismo “nos unamos de una vez, que somos realmente pocos desde el punto de vista cuantitativo y configuremos un interés común porque todos prácticamente pensamos de la misma manera o actuamos de la misma manera”, resume.