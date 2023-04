El Partido Nacionalista Canario rompe su alianza con CC y trabaja por presentarse a las elecciones con sus siglas

El Partido Nacionalista Canario (PNC) ha anunciado que rompe su alianza con Coalición Canaria y que trabaja por presentarse a las elecciones del próximo 28 de mayo con sus siglas.

El actual presidente del partido, Francisco Martín Espinosa, señala que se venían arrastrando desde hace tiempo diferencias con la formación que lidera Fernando Clavijo y que este mismo lunes se informó al Ministerio de Interior sobre la ruptura. “En los próximos días habrá noticias, ahora estamos trabajando a destajo”, remarcó en declaraciones a Canarias Ahora.

Según aclara, la decisión no se tomó hace meses, sino la semana pasada por sus órganos de decisión, por lo que este martes no ha detallado quiénes serán los candidatos o candidatas y a qué instituciones se presentarán con sus siglas.

“CC se está alejando bastante de lo que es la ideología y lo que fue el inicio de esa federación. Lo que no se puede seguir ocultando los verdaderos problemas que tiene Canarias”, afirma Francisco Martín.

“Nosotros no tenemos ningún problema con las bases de CC ni de NC, por supuesto que no, ni con los pequeños partidos de corte nacionalista que estaremos hablando y estaremos defendiendo cualquier cosa que pongan sobre la mesa”, agrega.

Ley de residencia, vertidos y carreteras

El presidente del PNC aboga por enfrentar cuanto antes problemas de Canarias como los vertidos y la gestión de los residuos. También insiste en la importancia de poner soluciones al tráfico de sus carreteras, que cree no se pueden solucionar con más asfaltado. “No podemos seguir asfaltando más territorios”

Otro asunto en el que insiste en que hay que trabajar con urgencia es en el crecimiento demográfico de Canarias. “La Ley de Residencia no solo lo abarca el tema de la vivienda, sino la superpoblación como territorio frágil y pequeñito, este crecimiento desmesurado, que no es un crecimiento vegetativo”, remarca.

El Partido Nacionalista Canario despidió este año a su parlamentario Juan Manuel García Ramos, histórico y respetado dirigente que ahora cede testigo a Francisco Martín Espinosa al frente al partido.

“Después de casi un cuarto de siglo de representar al PNC, uno tiene la sensación de que el nacionalismo canario no termina de definir su papel en la política estatal española. Algo no cuadra. Casi seiscientos años después, la primera colonia española de ultramar, que fue Canarias, no encuentra su sitio bajo el signo de la metrópoli de siempre, ni bajo el palio de la luz crepuscular de la Unión Europea”, dijo en un artículo publicado en Canarias Ahora.