El PP canario pone como ejemplo de buena gestión migratoria la valla de Melilla y reclama "políticas firmes"

La diputada del PP en el Parlamento de Canarias Astrid Pérez ha afirmado este miércoles que la llegada de inmigrantes por vía marítima al Archipiélago se debe a la "inacción de los gobiernos estatal y regional y por la ausencia de políticas diplomáticas contundentes" con Marruecos para "luchar contra la inmigración". "Sabemos que cuando España y Marruecos quieran, se acaba la llegada masiva de inmigrantes", subrayó la también alcaldesa de Arrecife, en Lanzarote. Durante su intervención en la cámara, ha alertado de que las Islas viven "la mayor crisis migratoria" de su historia. En lo que va de año, las Islas han recibido 11.000 personas, frente a las 31.000 que recibió en 2006.

📽@AstridPerezBat vuelve a exigir la rectificación de la política migratoria de los gobierno nacional y regional, que hasta la fecha se ha caracterizado por el sometimiento y la debilidad ante Marruecos y que está provocando, entre otras cosas, una grave crisis humanitaria.👇 pic.twitter.com/JgZJzBZfiP — PPParlamentoCanarias (@PPparcan) 28 de octubre de 2020

Pérez ha puesto como ejemplo el "control férreo que hace Marruecos en la frontera norte de su país". La diputada considera que el país ha conseguido que disminuya notablemente la llegada de migrantes a la Península gracias al "aumento de la vigilancia en las vallas y en los pasos fronterizos hasta Ceuta y Melilla". "Ha ordenado un refuerzo de seguridad y ha vaciado los campamentos de inmigrantes que se encontraban en las ciudades marroquíes", añadió. Esta valla ha sido levantada por el Ministerio del Interior en uno de sus tramos más altos, tal y como explicó elDiario.es. Se trata de una estructura de más de diez metros de altura, integrada por barrotes metálicos y con un cilindro superior creado para impedir la trepa y que sustituye al alambre de cuchillas que la coronaba previamente. La construcción se eleva a lo largo de cien metros en la frontera de Beni Enzar y el Dique Sur, con vistas a seguir expandiéndose por los puntos de "mayor vulnerabilidad".

"¿Por qué no se intensifica el control en la zona sur? Porque el Gobierno de España lo permite", ha aseverado ante el consejero de Seguridad del Ejecutivo autonómico, Julio Pérez. En su discurso también aseguró que la gestión de las migraciones por parte de las autoridades españolas y del Ministerio de Exteriores puede llevar a la "debilidad en la defensa de los intereses del país". "Esta historia no va a disminuir hasta que no tengamos una política migratoria valiente respecto a Marruecos", advirtió.

El consejero de Seguridad respondió que la única competencia del Gobierno de Canarias en esta materia son los menores extranjeros no acompañados. "Esas se cumplen, y en el resto de cuestiones el Gobierno de Canarias exige su responsabilidad a España y a la Unión Europea". Desde su punto de vista, las actuaciones deben pasar por trabajar con los países de origen para evitar la salida de embarcaciones, mejorar la acogida inmediata y realizar repatriaciones y derivaciones fuera de las Islas.

En esta línea, Coalición Canaria ha advertido que la conversión de Canarias en una cárcel de migrantes es una estrategia "deliberada" por parte del Gobierno estatal. "Es una bomba de relojería que puede desembocar en estallido social y en un problema de orden público". "Algún día se van a cansar los propios inmigrantes", alegó la diputada Socorro Beato.

Por su parte, el diputado Francisco Déniz (Sí Podemos) rebatió a Pérez y subrayó que las causas de los flujos migratorios son mucho más profundas y "no acabarán mientras continúen las guerras y el saqueo de África". También criticó que quienes lamentan que los migrantes estén hacinados en el muelle de Arguineguín sean "los mismos que luego se quejan si se les aloja en hoteles".