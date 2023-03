Yolanda Díaz presenta este sábado su proyecto Sumar en Canarias, un territorio con la izquierda dividida para el 28M

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo Yolanda Díaz presentará este sábado en Gran Canaria su proyecto Sumar. El acto será a partir de las 12.30 en el Círculo Mercantil, en Las Palmas de Gran Canaria, con el objetivo de “seguir construyendo y dialogando acerca del proyecto de país”.

Díaz aterriza en la isla después de una semana en la que ha destacado por sus intervenciones durante la moción de censura fracasada de Vox. La ministra destacó la importancia del Gobierno de coalición y tuvo palabras en estas jornadas para los diferentes ministros y ministras, así como para el presidente Sánchez.

“Tengo que recordarle la existencia de las mujeres en nuestro país. Una España sin mujeres es una impugnación de la realidad social, laboral, económica, política y cultural de nuestro país”, afeó Díaz a Tamames durante la moción de censura. “Una España sin mujeres es una España inviable y sin propuestas” y “usted solo se ha dirigido a las mujeres para afearnos la tasa de fecundidad”, reprochó la vicepresidenta. “El suyo es un discurso construido con un enorme vacío, las mujeres. Le doy la bienvenida al año 2023, las mujeres, las que están cambiando nuestro país”, apuntó.

Además, la noticia de su visita a Canarias llega en una jornada en la que la vicepresidenta ha garantizado que habrá primarias en el proceso de conformación de las listas de Sumar y ha considerado que ese “no es el problema” que impide hasta ahora el acuerdo con Podemos.

“A mí me han designado a dedo. Yo dije que era una demócrata y dije que era libre. Fue a dedo cuando estaba en una cumbre internacional. Los liderazgos los decide la ciudadanía, no tengan duda que las candidaturas de Sumar las va a decidir democráticamente la ciudadanía, no creo que este sea el obstáculo”, aseguró en una entrevista en Radio Nacional.

Canarias, un territorio con dos alianzas de izquierda para el 28M

El panorama político en Canarias ha estado marcado en los últimos meses por la configuración de dos confluencias en el espacio de la izquierda de cara al 28M, cuando se celebran comicios autonómicos y locales. Por un lado, el proyecto Drago Verde Canarias, liderado por el exsecretario de Organización de Podemos Alberto Rodríguez (aún en la batalla por recuperar su escaño en el Congreso) y otra configurada por Podemos Canarias, IUC y Sí se Puede.

Desde Podemos Canarias confirman que el partido ha sido invitado formalmente a asistir al acto de Yolanda Díaz, que contará también con miembros de otras organizaciones políticas y de la sociedad civil.

El acto se produce después de que hace dos semanas las fuerzas del Acuerdo del Turia celebraran un encuentro también en la misma isla, donde arroparon a Alberto Rodríguez y lanzaron guiños al proyecto Sumar de Yolanda Díaz. “La familia crece. Es un día para estar feliz porque nos ha llegado el benjamín, que es el proyecto Drago y nosotros estamos contentos y felices de sumar, de ir sumando. Y utilizo este verbo tan bonito adrede”, dijo Joan Baldoví, diputado de Compromís en el Congreso.

En una rueda de prensa ese mismo día, el líder de Más País, Íñigo Errejón, señaló que hay cuestiones del proyecto Sumar que suenan “bien” pero insistió en que el Acuerdo del Turia, que integran ocho formaciones, piensa y mira actualmente a las elecciones autonómicas y municipales. Su marca en las Islas, Más Canarias, no participó en ese acto y su coordinador general, Javier Navarro Lasso ha sido muy crítico asegurando que “hay actores que en Canarias evidentemente optan por la fractura, la ruptura y por favorecer proyectos personales de cara luego a toda esta reestructuración y pensando más realmente en el futuro y en el Congreso que en Canarias”.

Sumar llega con el reto de aunar a esa izquierda dividida, especialmente pensando en las elecciones generales. A finales del pasado año, mujeres canarias de diversas fuerzas progresistas aplaudieron el proyecto de Díaz preguntadas por este periódico. Entonces, no había irrumpido Proyecto Drago en Canarias y el panorama en el ámbito estatal era diferente.

En la entrevista con Radio Nacional este miércoles Yolanda Díaz aseguró que la líder de los comuns, Ada Colau, el de Izquierda Unida, Alberto Garzón, la de Más Madrid, Mónica García, el PCE, Enrique Santiago, o la Chunta Aragonesista, ya han confirmado que asistirán a ese acto en Madrid el 2 de abril.