Las fuerzas del Acuerdo del Turia que Yolanda Díaz quiere incluir en Sumar priorizan el 28M frente a la batalla estatal

En un momento crucial para las aspiraciones de la izquierda en España, el tablero político experimenta movimientos en varias direcciones. Mientras la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ultima el lanzamiento de Sumar, los partidos del Acuerdo del Turia, una “unión de fuerzas” de implante autonómico, han reforzado sus lazos con la integración del Proyecto Drago en Canarias –impulsado por el exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez– y un acto en ese archipiélago que también ha servido para evidenciar las divisiones internas de algunos partidos como Más País, cuyo líder autonómico se ha levantado contra las decisiones estatales de Iñigo Errejón.

“Más País ha presionado para fracturar el espacio de la izquierda en Canarias y favorecer proyectos personales”

El pasado fin de semana, el partido de Rodríguez –ex 'número tres' de Podemos– hizo de anfitrión en Las Palmas de sus compañeros de Compromís, Más País, la Chunta Aragonesista, Més por Mallorca y Verdes Equo en un acto en el que todas esas fuerzas exhibieron su alianza y que dejó una foto hasta hace poco impensable: la de Errejón y Rodríguez, enfrentados tras la salida del primero de Podemos, fundidos en un abrazo que recogieron todas las cámaras. En el acto también estuvieron otros partidos como Coalición por Melilla y el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta.

Rodríguez defendió allí esta alianza de partidos que, dijo, “quiere recoger la ilusión, la esperanza y la fuerza de las organizaciones sociales, la sociedad civil y el tejido social del archipiélago para una candidatura con una gran implicación ambiental y feminista”. A su lado estaba el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, cuya formación se percibe, por su antigüedad y tamaño, como una suerte de pegamento del resto de organizaciones en este pacto. “La familia crece, por tanto, alegría. Empezamos a ser muy numerosos, sumamos sensibilidades territoriales, apegadas al territorio”, defendió.

El Acuerdo del Turia nació con un acto en Zaragoza en mayo de 2022, a un año de las municipales y autonómicas del próximo 28M. Allí estuvieron los líderes de Compromís, Más País, la Chunta Aragonesista, Més y Verdes Equo, aunque a medida que se han ido sucediendo actos en otros puntos del país otras formaciones se han ido adscribiendo a un pacto que ya entonces calificaron como “alianza fraternal” y “de igual a igual”.

A medida que se han producido incorporaciones también se han dado imágenes novedosas como la de Rodríguez y Errejón, duramente enfrentados durante el proceso que dividió Podemos prácticamente en dos y terminó con la salida del segundo del partido que había ayudado a fundar. La imagen sorprendió, por ejemplo, al portavoz actual de Unidas Podemos, Pablo Echenique, que afirmó que nunca se habría imaginado a ambos en un mismo proyecto político, aunque expresó su “máximo respeto”.

Hoy en Canarias, rodeado de compañeros antiguos y nuevos. Haciendo camino! ✌🏼 pic.twitter.com/EANZivs9ak — Íñigo Errejón (@ierrejon) 10 de marzo de 2023

Las palabras de Echenique tienen importancia en la medida en que Yolanda Díaz ha deslizado en alguna ocasión que pretende unir a los principales partidos a la izquierda del PSOE y, por tanto, también de esa entente del Turia, alrededor de su plataforma política, Sumar, donde también aspira a incluir a Podemos, del que salieron en diferentes momentos y por razones distintas tanto el líder de Más País como el del Proyecto Drago.

En el entorno de Compromís descartan, no obstante, que ninguna de las fuerzas que forman parte de este acuerdo esté pensando en estos momentos en construir una plataforma para Yolanda Díaz y que las fuerzas están centradas ahora en las elecciones autonómicas y municipales. “Se trata de reivindicar un espacio político que está a la izquierda y tiene sensibilidades territoriales, pero nunca se ha hecho valer como en lugares como Catalunya, Euskadi o Galicia, donde hay fuerzas con más arraigo y organizadas”, sostienen en el entorno de la coalición valenciana.

En el entorno de Más País tampoco quiere hacer lecturas, por ahora, más allá de mayo. “Nos apoyaremos mutuamente y nosotros haremos campaña principalmente en Madrid, así como en Valencia”, trasladan.

Después del acto en Las Palmas de Gran Canaria, no está previsto que se celebre otro gran evento de todas las formaciones, pero sí que haya incluso antes de que comience la campaña actos compartidos de algunos de los líderes de estos partidos. Así, es posible que en las próximas semanas haya un acto de Baldoví con Errejón en Madrid, por ejemplo, o uno de Alberto Rodríguez en Valencia. Las mismas fuentes trasladan que en estos encuentros se comparten estrategias y temas comunes que pueden vertebrar los programas, aunque cada fuerza tiene una idiosincrasia concreta.

“Hemos demostrado que somos capaces de sumar en los diferentes gobiernos progresistas”, dijo Baldoví. “Se habla mucho de la división de las izquierdas, pero si no estuviese Compromís no habría un gobierno progresista en la Comunitat Valenciana; si no estuviera la CHA, no habría un gobierno progresista de coalición en Aragón; si no coalición por Melilla lo mismo; si no hubiéramos estado en el Congreso, la reforma laboral no habría salido”, repasó.

Aunque las formaciones trasladan que su prioridad son las elecciones autonómicas, la actualidad estatal lo impregna todo y el fin de semana pasado muchas de las preguntas a los líderes abordaron el futuro y los planes de la vicepresidenta segunda. “Hay muchas de las cosas que dice el proyecto de Sumar que suenan bien”, dijo Errejón, pero recalcó que en su proyecto político están pensando en mayo: “Hay quien está especulando con las elecciones generales, pero solo hay convocadas elecciones municipales y autonómicas y esas hay que ganarlas”.

El líder de Más País, precisamente, acudió este viernes a un acto con Yolanda Díaz, organizado por el Ministerio de Trabajo, en el que ambos se intercambiaron agradecimientos y algún piropo. “Con este ministerio da gusto trabajar”, dijo Errejón. Díaz, después, afirmó: “Gracias a Íñigo y gracias a Más País. La política es esto. La política va de hablar de la vida de la gente, no va de ruidos, no va de fuerzas ni va de presiones”.

La fotografía de los dos juntos y las palabras de la dirigente cobran una relevancia simbólica por el momento en que se producen, a las puertas del lanzamiento de Sumar y en la misma semana en la que Podemos le ha puesto condiciones a la vicepresidenta para acudir al acto en Madrid en el que está previsto que anuncie si se presenta como candidata a las elecciones generales. Si Díaz, como ha dicho, quiere que en la primera fila del acto se sienten dirigentes de la primera línea de Podemos, tiene que alcanzar un acuerdo en estos días que le dé garantías a Podemos.

“Entendemos y respetamos que partidos como Izquierda Unida, el PCE y la Chunta Aragonesista puedan poner sus requisitos. Nosotros vamos a trabajar por garantizar la unidad entre Podemos y Sumar”, dijo este lunes en rueda de prensa el portavoz de Podemos Javier Sánchez Serna. “Hemos propuesto a Yolanda Díaz cerrar un acuerdo de coalición ya y esperamos que se pueda hacer para poder apoyarla en la presentación de su candidatura”, añadió.

El problema de este acuerdo es que parece muy difícil que se pueda lograr a dos velocidades diferentes: por un lado Sumar y Podemos, antes de las elecciones, y después el resto de fuerzas. Lo más probable es que, debido a las posiciones que han exteriorizado las organizaciones que integran el Acuerdo del Turia, con las que Díaz quiere contar para su proyecto, las negociaciones para el acuerdo político se produzcan a partir de las elecciones de mayo.

Será entonces cuando los partidos empiecen a abordar el asunto nuclear de una coalición de partidos: la forma, el nombre, el reparto económico, las listas. Compromís, por ejemplo, traslada que el acuerdo con el que han trabajado a nivel nacional con Más País durante esta legislatura les parece el mecanismo más acertado, ya que otorga independencia a cada uno y rechazan que el proyecto se pudiera sopa de siglas.

División en Canarias

La foto de unidad que proyectó la semana pasada el acto del Turia contrasta con la división que habrá en Canarias en las próximas elecciones autonómicas, con al menos dos candidaturas de la izquierda separadas: por un lado, Verdes Equo Canarias, Proyecto Drago, Ahora Canarias y Los Verdes Federación Verdes, que han firmado un acuerdo de colaboración para ir juntos, y por otro, Podemos, Izquierda Unida y Sí se puede.

Pero la división política cala incluso dentro de los partidos. El coordinador general de Más Canarias, Javier Navarro, que aún no ha sellado una lianza firme con ninguno de los dos grupos, denunció en una entrevista en este diario las presiones por parte de la dirección estatal para que no se produjera una gran confluencia de partidos en el territorio. “Hay actores que en Canarias evidentemente optan por la fractura, la ruptura y por favorecer proyectos personales de cara luego a toda esta reestructuración y pensando más realmente en el futuro y en el Congreso que en Canarias. Hay gente que ha preferido dejar a Canarias a los pies de los caballos, pensando únicamente en el Congreso”, dijo.