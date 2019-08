Cincuenta personas se encuentran rodeadas de fuego en el municipio de Artenara

Unas 50 personas, entre las que se encuentran niños y mayores, están aisladas en el municipio de Artenara, en Gran Canaria, debido al fuego que se desató este sábado en Valleseco. La concejala de Cultura y Festejos, Dina González, asegura que en ningún momento recibieron la indicación de evacuar el pueblo. "Algunos vecinos vieron el humo y se fueron para La Aldea, a otros nos les dio tiempo". La vía que une los dos municipios fue cortada esta tarde debido a la aproximación del fuego.

Desde las instituciones se recomendó el desalojo del municipio y los ancianos que viven en la residencia fueron evacuados hacia La Aldea, pero en ningún momento llegó la indicación oficial del Gobierno de Canarias, aseguran desde el Grupo de Gobierno. "Cuando yo me disponía a ir con ellos, llegó el fuego y me cerraron la carretera y yo no pude acceder".

Imagen del casco del municipio de Artenara.

La edila ha explicado a Canarias Ahora que están seguros aunque rodeados de fuego. "Afortunadamente el humo va en otra dirección". Entre los aislados, la mayoría vecinos del municipio, también se encuentran agentes de la Guardia Civil, Policía Local y personal de la ambulancia básica del 112 que tiene su base en Artenara.

"Estamos en el mismo, casco, en el Centro Cultural y tenemos puesto toallas húmedas en la puerta para que no entre el humo", explica la concejala. "Desde aquí se aprecia el fuego perfectamente, los distintos frentes", asegura González.

La concejala asegura que no tienen noticias sobre su posible evacuación. "Hemos llamado varias veces al 112 y no ha habido buena conexión". "En principio estamos refugiados, hay un cortafuego que están los efectivos de medio ambiente para que el fuego no llegue a la helisuperficie y a la gasolinera", indica.

Esta misma tarde, el alcalde del municipio, Jesús Díaz (PP), criticó que el fuego se estaba acercado al casco por el barrio de Coruña y que "solo dos operarios" y él llevan intentando apagarlo. "No ha venido más nadie para salvar aquí el barrio", dijo Díaz muy enfadado.