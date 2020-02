Vox culpa a Sanidad de no actualizar el sistema informático y recoger la transexualidad como enfermedad

Vox ha culpado este miércoles a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias de no actualizar la aplicación 'Drago' y mantener el epígrafe transexualismo entre la lista de diagnósticos a pesar de que la transexualidad fue eliminada del listado de patologías de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2018. Sin embargo, la formación de extrema derecha ha omitido que, al elaborar el informe clínico de los pacientes, el apartado de "enfermedades previas" puede modificarse manualmente, tal y como explicó el pasado martes la Gerencia de los Servicios Sanitarios de La Palma a este periódico.

El partido se ha pronunciado después de que el médico del Servicio Canario de Salud y candidato al Senado por Vox en las pasadas elecciones del 10N, Arturo Pérez-Seoane Garau, incluyera "transexualismo" entre las enfermedades previas de Damián Rodríguez, un paciente que acudió a urgencias por un fuerte dolor de espalda.

Según relata la formación en un comunicado, el facultativo le examinó y lo diagnosticó y al generar el informe, de forma automática se incorporó el historial anterior. "El médico que le atendió en Urgencias no realizó ese diagnóstico, sino un médico que atendió a este paciente con anterioridad", señala.

El Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife también se ha pronunciado y ha exigido al Servicio Canario de Salud que se disculpe con el médico por no tener una versión actualizada de los informes clínicos. El presidente, Rodrigo Martín, insiste en que a pesar de que no sea una enfermedad, debe formar parte de los informes porque es un dato necesario para futuros tratamientos "aunque nunca debe adjuntarse al epígrafe de enfermedades previas". Pero, "como el sistema no está actualizado salta automáticamente".

Por su parte, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Teresa Cruz Oval, afirma que el médico ha pedido disculpas y que la Gerencia de los Servicios Sanitarios de La Palma también pidió perdón al paciente. Además, subraya que los colectivos LGTBI del Archipiélago han valorado el apoyo del SCS, que estudió la apertura de un expediente.