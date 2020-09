Activistas inician una huelga de hambre contra el cierre del banco de alimentos anunciado por la alcaldesa de Mogán

La asociación feminista EQUAL LGTBI+ de la isla de Gran Canaria ha iniciado una huelga de hambre para reivindicar una alternativa ocupacional para el Proyecto de Reparto de Alimentos de la A.V. Las Lomas de Arguineguin, cuyo desahucio fue ordenado por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, para el próximo 17 de octubre por motivos higiénico-sanitarios.

La activista de la asociación Emma Colao ha explicado que la huelga comienza este jueves pero no sabe "cuando terminará", apelando en este sentido a la "moralidad y a la ética de Onalia Bueno" en declaraciones a El Digital del Sur.

"Estamos hablando de derechos fundamentales, del derecho al alimento. Parece mentira que tengamos que luchar por esto en 2020. En el Ayuntamiento de Mogán existe un proyecto de repartos de alimentos que tiene un convenio de colaboración con redes europeas y con otros municipios y da asistencia a 200 familias semanalmente", ha añadido.

Colao no entiende que se cierre este banco de alimentos sin ofrecer ninguna alternativa ocupacional y recuerda que solicitaron al Ayuntamiento de Mogán que les dieran un plazo de extensión de un mes para poder dar cobijo a todos los alimentos: "Yo me pongo en huelga de hambre porque hay muchas personas que no van a poder comer".

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Vecinos Las Lomas Jenni Hymoff muestra su preocupación porque asegura que hay madres de familias que le cuentan que llevan tres días sin comer para poder alimentar a sus hijos.

"El Ayuntamiento de Mogán tarda de tres a cuatro semanas en dar cita, sumado a la aportación de la documentación correspondiente para poder recibir la ayuda durante tres meses. A algunas familias les están dado a elegir entre la comida o el alquiler y obviamente si les dan el alquiler les dan un techo pero no tendrán comida, y si tienen comida se alimentarán debajo de un puente. No entendemos por qué no podemos colaborar", ha dicho.

Al municipio también ha acudido la consejera del Cabildo de Gran Canaria Conchi Monzón (Podemos), quien considera "lamentable" que se desmantelen redes colaborativas y asociativas cuando las Islas están inmersas en una crisis sanitaria y los ayuntamientos no pueden prestar las ayudas necesarias.

"El Ayuntamiento dice que no se cumplen una serie de condiciones, pero al margen de las discursiones, las asociaciones tienen todos los documentos en regla. Pero si hubiera algún problema con esas instalaciones lo que hay que hacer es poner todos los medios para arreglarlos y que pueda funcionar correctamente. Pero lo que no se puede hacer es desmantelarlo", concluye Monzón.