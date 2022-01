Estudiantes de la ULPGC denuncian brotes de COVID y falta de medidas para evitar más contagios

Alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) han denunciado públicamente que se han registrado varios brotes de COVID-19 en el centro educativo y que desde el Rectorado no se han tomado las medidas anunciadas para paliar el aumento de contagios entre los estudiantes. De hecho, algunos estudiantes afirman que las afirmaciones hechas por Lluís Serra Majem, rector de la Universidad, en las que afirma que no ha habido brotes desde el comienzo de la pandemia, son falsas.

Además, aseguran que las “nuevas medidas” anunciadas por la ULPGC el pasado mes de septiembre para evitar más contagios no se han puesto en marcha, al contrario de lo afirmado por Serra Majem en un comunicado difundido este fin de semana. Se trata de las mascarillas FFP2 que, supuestamente, si la isla pasaba a nivel 3 o 4 de alerta sanitaria iban a ser distribuidas cada semana de forma gratuita a cada alumno, algo que, según los estudiantes, no ha ocurrido. "Nunca nos dieron mascarillas porque el rectorado nunca las puso a disposición de los alumnos y los centros no tenían presupuesto suficiente para ofrecernos lo prometido", afirman.

Estos alumnos de Ciencias Jurídicas aseguran también que en sus aulas "no se observó nunca la limpieza del mobiliario utilizado por los alumnos en los cambios de clase, como sí se hacía con la silla, mesa y pizarra utilizados por los docentes", y que algunos profesores no usaban la mascarilla con el pretexto de que así se les entendía mejor o que hacía mucho calor. Además, indican que en ocasiones los alumnos han tenido que buscar sillas en otras clases porque no había suficientes en la suya y no cabían todos los estudiantes en el aula, "todo esto, sin distancia de seguridad suficiente". Por tanto, no se han cumplido los protocolos de seguridad al no respetarse la distancia mínima entre alumnos, denuncian.

Por otro lado, los estudiantes afean al rector, Lluís Serra Majem, que haya publicado un tuit en sus redes sociales afirmando que no ha habido ningún brote de COVID-19 en la Universidad durante toda la pandemia, información que califican de "falsa".

Además, afirman que el rector acompañó ese tuit con una gráfica de una estadística del año 2020: "Lógicamente no hubo contagios en las aulas porque desde febrero de 2020 hasta septiembre de 2021, la docencia y exámenes fueron online, en algunos centros como en la Facultad de CCJJ, por tanto, no se asistía a clase".

Las numerosas respuestas y reacciones ante los dos tuits publicados por Serra Majem aseguran que sí ha habido casos entre alumnos e incluso aulas confinadas, pero que no se ha recibido ninguna información por parte de la ULPGC acerca de los contagios confirmados.

Los alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas que han difundido el comunicado protestando contra las afirmaciones del rector aseguran que sí ha habido numerosos casos en las aulas y, de hecho, señalan que varias clases tuvieron que posponerse a después de las fiestas navideñas debido al algo número de positivos entre los alumnos. Sin embargo, añaden, "nunca fuimos informados oficialmente por el centro acerca de estos brotes, pues es más importante la imagen que puedan dar públicamente que la salud de los alumnos. La última semana de diciembre se suspendieron las clases presenciales, ya que eran tantos los contagiados en las aulas que corrían el riesgo de un brote masivo. Fue nuestro decano, el Sr. Pablo Saavedra, de la Facultad de Ciencias Jurídicas, quien decidió telematizar las clases y pruebas la última semana ante el incremento de contagios".

"Es una vergüenza y nadie se siente orgulloso de esto", añaden, para afirmar a continuación que "las aulas de la Facultad de Ciencias Jurídicas NO están preparadas para acoger a tanta gente con distanciamiento social, manteniendo las medidas".

Además, critican también la situación del transporte público en dirección a la Universidad, ya que, según denuncian, las guaguas van "colapsadas" de estudiantes.

Apoyo del Consejo de Estudiantes

Los alumnos de Jurídicas han recibido el apoyo del Consejo de Estudiantes de la ULPGC, que además, ha criticado abiertamente por "insuficientes" los protocolos anti COVID establecidos porque no se adecuan a la realidad de la facultad, que tiene más de 3.000 estudiantes, y el regreso a la presencialidad en los exámenes en enero.

El Consejo considera que en algunos centros con menos alumnos sí es viable la presencialidad en las pruebas calificadoras, pero en otras, las que tienen más matriculados, no, por lo que pide que se reconsidere esa decisión y se evalúen de nuevo los protocolos vigentes.

Desde el CEST apoyamos la decisión de nuestros compañeros de jurídicas. Aunque se quieran invisibilizar los casos COVID que han habido durante este semestre, somos conscientes de su existencia y apelamos a que la presencialidad en algunas facultades no es la decisión adecuada https://t.co/gM6TRq5Y6g — Consejo Estudiantes (@CestULPGC) 7 de enero de 2022

Los estudiantes, tras el comunicado del Decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas publicado este sábado y que deja en manos de los docentes que imparten las asignaturas la decisión de en qué modalidad deberá realizarse el examen correspondiente, consideran que es una medida "ilógica", ya que "las medidas propuestas por el Sr. Serra ni se cumplen ni son viables en un centro con tantísimos estudiantes".