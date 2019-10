Un grito feminista pide en Gran Canaria romper el silencio: "Basta ya de contar asesinadas por la violencia machista"

Se llama Ángeles Vega, tenía 49 años y fue asesinada el pasado lunes por su expareja, un hombre de 50 años, cuando se encontraba en su puesto de trabajo en Las Palmas de Gran Canaria. El crimen machista ha consternado a la sociedad canaria en un año que está siendo negro para las mujeres, marcado por el "terrorismo machista". En la tarde de este miércoles, una multitud de mujeres y hombres convocados por la Red Feminista se concentraban en Triana en señal de repulsa contra este crimen y para pedir extremar esfuerzos para erradicar esta lacra.

La rabia y el hartazgo se palpaban en esta concentración, que se ha realizado tras otros minutos de silencio y homenajes celebrados durante este día en las sedes de las instituciones públicas y, uno de los más emotivos, junto al Ayuntamiento de su ciudad natal, Arucas, donde nadie entendía por qué el machismo no cesa. Un machismo que, como está demostrado, mata.

El manifiesto de la Red Femenista de Gran Canaria abogaba por "romper el silencio" y, por ello, las personas que allí se encontraban concentradas se unieron en un grito de repulsa. "Queremos que las mujeres sepan que el silencio no es salud, que hay que romperlos e ir a los recursos, o contarlo a un familiar o a una amiga", señalaba Elena Suárez, integrante de la red y una de las tamboras que protestan contra el machismo.

El objetivo es que la sociedad esté cada vez más concienciada y recuerdan que "no es fácil salir de este círculo de la violencia de género". Por ello, a las mujeres que se encuentran en esta situación es muy importante apoyarlas "una, dos , tres y todas las veces que haga falta", recalca Suárez.

Concentración feminista en Gran Canaria.

La multitud no ha estado en silencio, sino que ha querido reivindicar con sus tambores y cánticos que no quieren "ni una menos, ni una muerta más" y han dicho "basta" de contar asesinadas. Lo han hecho "por las que están, por las que no están y por las que peligran".

Este año, siete mujeres han sido asesinadas por violencia machista en Canarias, según datos del Ministerio y 45 en toda España. En las Islas hay otro caso que se encuentra en fase de investigación. En Canarias un menor ha sido víctima de la violencia machista, y en el conjunto del país, tres. Los crímenes por violencia de género además han dejado a 33 menores huérfanos en todo el país.

Las mujeres mostraron su hartazgo también el pasado 22 de septiembre con una declaración de "emergencia feminista" durante la llamada "noche violeta". A lo largo de este año se ha incrementado también la violencia sexual. De hecho, la Fiscalía Superior de Canarias constata una "tendencia al alza" de los delitos contra la libertad sexual en las islas en los últimos años, en el que se registraron solo en las Islas, 664 abusos sexuales.