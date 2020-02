Los hidroaviones actúan en pequeños focos reactivados en Gran Canaria por el calor

Los hidroaviones actúan desde primeras horas de la mañana de este martes en pequeños focos que se han reactivado en Gran Canaria, especialmente en la zona de Pino Gordo, en puntos aislados e inaccesibles a pie que se han avivado con el calor. Dos helicópteros de La Gomera y El Hierro se encuentran trabajando en la zona. Un helicóptero de Gran Canaria se encuentra en reparación y se sumará a las labores próximamente.

Los medios trabajan en el barranco de Lina -el avance del #IFTasarte es lento-, y en focos reactivados por el sol en Pino Gordo



La distancia al barranco de La Aldea aún es mucha, el objetivo es pararlo antes



Hay que ser precavidos, se trabaja duro y previsto el cambio de viento pic.twitter.com/bn0KClj3zZ — Cabildo Gran Canaria (@GranCanariaCab) February 25, 2020

Así lo ha asegurado el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, en la rueda de prensa ofrecida a medio día de este martes para hacer balance del fuego que está afectando a la isla desde este sábado. Según ha aclarado, un coordinador aéreo se incorporará también a la zona. Los hidroaviones vuelven a cargar a lo largo de este día en la bahía de Las Palmas, lo que está generando expectación entre la ciudadanía.

Morales señaló que los esfuerzos de los efectivos que trabajan en la zona se están centrando en que el fuego no llegue al barranco de La Aldea y afecte a varios núcleos de población como Juncal, Carrizal o El Toscón. Para ello, en la noche de este lunes se realizaron cortafuegos ante una previsión de que puedan entrar los vientos alisios.

Así mismo, recordó que en Tasarte ha vuelto todo a la normalidad y los vecinos que habían sido desalojados han podido volver a sus casas. Como explicó en la rueda de prensa del lunes por la noche, cinco viviendas han quedado inhabitables y otras han resultado dañadas por el fuego.

No obstante, destacó que no ha ocasionado daños a explotaciones ganaderas, aunque sí en invernaderos. La buena noticia es que el fuego no ha aumentado la superficie afectada de 1.000 hectáreas desde la última actualización de anoche.