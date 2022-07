El incendio de Tenerife no se estabiliza: quema más de 100 hectáreas y tiene un perímetro de cinco kilómetros

El incendio forestal que afecta este jueves a la zona alta de los municipios de Los Realejos y San Juan de La Rambla (Tenerife) no ha sido estabilizado todavía y quema ya unas 100 hectáreas, con un perímetro de cinco kilómetros. Así lo han detallado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez; el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín; y la jefa de servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias, Monserrat Ramos, quienes han insistido en que las condiciones meteorológicas no van a mejorar en las próximas 24 horas y por tanto no se va a estabilizar a corto plazo.

VÍDEO | Así se ve el incendio de Los Realejos, en Tenerife, desde el aire

Saber más

Hasta ahora se han evacuado de manera preventiva la zona de acampada Fuente de Pedro, el Campamento Barranco de la Arena así como las áreas recreativas El Lagar y La Tahona, más 13 viviendas que están a varios kilómetros del frente del fuego por recomendación de la Guardia Civil -en total son 28 adultos y tres menores que se alojan en segundas residencias o en casas de familiares y amigos-.

Pérez ha reconocido que la superficie afectada es “relativamente pequeña” y por tanto se trata de una “magnitud controlable” si bien ha comentado que hay elementos que obligan a la “máxima atención” por parte de las autoridades como las altas temperaturas, baja humedad y el viento, que por ahora sopla con menor intensidad que en otras ocasiones.

“Es un incendio pequeño pero con potencialidad de extenderse”, ha destacado, recordando que desde Los Campeches se han originado algunos de los peores incendios forestales de la isla.

Ha señalado que “no es previsible” que se estabilice en las próximas horas porque la humedad no va a bajar ni tampoco las temperaturas pero hay medios aéreos suficiente -hasta nueve helicópteros y el Air Tractor de La Gomera- para asegurar descargas de agua.

Pérez ha confirmado también que han solicitado un hidroavión al Ministerio de Medio Ambiente pero a corto plazo no estará disponible debido a la gran cantidad de incendios que hay en la Península y que suman unas 10.000 hectáreas.

Pedro Martín ha apuntado que solicitaron al Gobierno de Canarias sus medios desde el primer momento porque la zona de incendio tiene mucha masa que actúa como combustible y en Los Campeches siempre se han originado grandes incendios forestales, y confía que en este viernes empiece a mejorar la situación con la bajada de progresiva de las temperaturas.

Román ha descartado que vaya a haber más evacuaciones en la zona y que llegue a viviendas pues el fuego afecta a monteverde y pinar y están a la expectativa de un posible cambio en la dirección del viento durante la noche que podría empeorar la evolución.

Junto a los medios aéreos trabajan en la zona 230 personas de las que 150 están dedicadas específicamente a labores de extinción.

Hasta la noche de este viernes no se prevé una mejora sustancial de las temperaturas y un aumento de la humedad por lo que no habrá una gran mejoría en las próximas horas, ha indicado.

El fuego, que se inició a las 10:19 horas en la zona de Los Campeches, en el municipio de Los Realejos, pasó a las 14:00 horas a Nivel 2 a petición del Cabildo de Tenerife. Esto implica que la dirección de la emergencia la ha asumido el Gobierno de Canarias, en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Canarias (Infoca).

Hasta el momento intervienen ocho medios aéreos: tres helicópteros del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias (GES), otros dos del Cabildo de Tenerife, un helicóptero Kamov y un Air tractor (avión de carga en tierra) del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), además de un helicóptero de la Guardia Civil en funciones de coordinación aérea.

Por tierra participan efectivos de lucha contra incendios del Cabildo de Tenerife, del Consorcio de Bomberos y los equipos EIRIF del Gobierno de Canarias con base en La Gomera y BRIF del Miteco.

También actúan recursos de seguridad tanto de la Policía Local como de los cuerpos de seguridad del Estado, de la Policía Canaria y Protección Civil, Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Cruz Roja.

Con la declaración del Nivel 2 del incendio se ha incorporado la Unidad Militar de Emergencias (UME) a las tareas de extinción, con el primer contingente que despliega un pelotón formado por 20 militares, tres autobombas, un nodriza y un jefe de operaciones y durante la noche se incorporarán efectivos de Gran Canaria.

Una zona “complicada”

El presidente del Cabildo, Pedro Martín, ha indicado que espera que el incendio “no se vaya de las manos” como ocurrió en 2007, dado que es una zona con mucha maleza que puede hacer de combustible para las llamas.

“Estamos viendo cómo se va desplazando y se podría atajar pero tan importante es estar en el frente como en no dejar detrás rescoldos, ese es el trabajo”, ha comentado, destacando que favorece que hay poco viento y las temperaturas, aunque son altas, “no están disparadas”.

Martín ha reconocido que la zona del incendio “es muy complicada” porque una parte discurre próxima al Barranco de Ruiz donde sopla aire que “aviva las llamas” que después encuentran un “monte bajo muy compacto” que actúa como combustible.

El presidente ha señalado que se trata de “acotar” el incendio aprovechando las horas del día y los refuerzos “para que la noche sea más tranquila”.

Martín ha señalado que “las próximas horas van a ser cruciales” dado que el “mayor problema” es que se trata de un monte “muy denso”, con zarzal, “de difícil acceso y que prende fácilmente”, subrayando que en el pasado, cuando ha habido incendios en esta zona se han extendido y complicado.