Adiós a la cementera: Puertos Canarios propondrá no renovar la concesión y dar a Santa Águeda un nuevo uso turístico-deportivo

Puertos Canarios dará un nuevo uso turístico deportivo a Santa Águeda, tal y como prevé el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, por lo que no renovará la concesión a la cementera CEISA que opera en estas instalaciones.

La plataforma Salvar la Bahía de Santa Águeda: “Que siga la cementera es un respaldo para el pueblo”

Más

Así lo ha avanzado este martes en la cadena Ser el consejero regional de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, y han confirmado a EFE fuentes de este departamento.

Al haber expirado la concesión otorgada a la cementera, es Puertos Canarios el que tiene que hacerse cargo ahora de la instalación portuaria, han explicado las fuentes.

Una vez que esta empresa carece de título habilitante para seguir operando en la zona, Rodríguez propondrá al consejo de administración de Puertos Canarios, que prevé reunirse a finales de este mes, no prorrogar esta concesión y darle un nuevo uso al puerto.

Ese nuevo uso habrá de ser turístico-deportivo, tal y como establece el Plan de Ordenación Insular de Gran Canaria, han recalcado las fuentes.

Esta decisión es la que demandaba La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) y difiere de la planteada, en agosto de 2022, por la comisión de trabajo constituida por el anterior Gobierno de Canarias para afrontar el futuro del puerto de Santa Águeda.

Esa comisión recomendó que, cuando expirara la concesión que permite utilizar este puerto a la cementera de Arguineguín, su nuevo uso fuera temporalmente compartido, turístico e industrial, hasta que la industria pueda operar en Arinaga.

El exconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, explicó entonces que esta comisión de trabajo consideraba que este modelo combinado era “coherente” con la “vocación” de las instituciones de Gran Canaria de que los terrenos que rodean a ese puerto se conviertan en un polo de desarrollo turístico “sostenible”, para lo que el Cabildo tendría que transformar esa previsión en una determinación vinculante en el Plan Insular de Ordenación sujeto a revisión.

Rechazo al uso turístico

Hace poco más de un año la plataforma vecinal Salvar la bahía de Santa Águeda mostraba su apoyo a que la empresa Cementos Especiales de las Islas (Ceisa S.A.) continuase con la actividad que lleva desarrollando durante 65 años en la costa del municipio de San Bartolomé de Tirajana para que la bahía no sea urbanizada turísticamente y sus habitantes puedan seguir en la zona como hasta ahora.

La plataforma afirmó entonces que no estaba en contra de un uso deportivo del muelle, pero sí pedían que no se marchase la fábrica para “salvar el entorno del pueblo”. “Si el puerto tiene que ser deportivo, que lo sea, no nos importa convivir con el turismo. Pero sí queremos que dejen quieta la parte industrial, que nunca nos ha molestado. No queremos que Santa Águeda sea como Pasito Blanco (...) queremos poder seguir disfrutando de una de las pocas playas familiares que quedan en Gran Canaria”, reivindicaban Antonio Mariano Trujillo, portavoz de plataforma vecinal Salvar la bahía de Santa Águeda, y Nadia Lamrine, vicepresidenta de la asociación de vecinos El Pajar.

En un comunicado remitido en agosto de 2022, tras una reunión con el entonces consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, los vecinos de El Pajar aseguraron que seguirían luchando ''contra la especulación urbanística turística''. ''Y por supuesto que nuestro pueblo se quede como hasta ahora. Ni más, ni menos. Y por supuesto queremos que CEISA siga con nosotros, así como el sector que recientemente se ha instalado en la zona de El Callao. Lo que no vamos a permitir es que se ponga en riesgo el futuro de nuestro pueblo'', expusieron.