El Ayuntamiento de Santander no devuelve el IBI de 2020 por los garajes derrumbados de Nueva Montaña y cobra el de 2021

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santander exige a la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual, que cumpla los compromisos que contrajo en su día con los propietarios de garajes afectados por el derrumbe de Nueva Montaña y les devuelva la parte proporcional del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), como así les prometió el 20 de febrero de 2020. Y es que el Consistorio, no sólo no ha devuelto lo acordado, sino que además les ha efectuado el cargo correspondiente al IBI del presente ejercicio.

Así lo ha denunciado el portavoz municipal, Daniel Fernández, quien considera "lamentable" que Igual "solo aparezca para hacerse la foto cuando ocurre un siniestro, haga promesas que luego no cumple y los vecinos terminen por sentirse desamparados y engañados".

Fernández advierte al Partido Popular que "si no cumple con las promesas hechas a los afectados demostrará una vez más que no es de fiar". También ha subrayado que los vecinos "están cansados" de incumplimientos porque "recuerdan perfectamente" todos los compromisos que en su día adquirió la regidora cuando se reunió con ellos; compromisos que vienen reflejados en los medios de comunicación el 20 y el 21 de febrero de 2020. "La hemeroteca no miente", ha puntualizado.

"Una vez más comprobamos cómo el equipo de Gobierno incumple su palabra. En esta ocasión fue la propia alcaldesa quien dijo lo que dijo para conseguir el titular en prensa y salir en las fotos megáfono en mano, pero el tiempo pasa y los vecinos siguen sin tener respuesta, sin que se hayan efectuado las devoluciones prometidas, sin que los funcionarios del Servicio de Recaudación puedan darles una solución y con el recibo correspondiente a 2021 ya cobrado", ha señalado.

Y es que, después del derrumbe acaecido el 13 de enero de 2020, que dejó inoperantes cerca de 700 plazas de garaje, Gema Igual se comprometió a devolver el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) para aquellos vehículos siniestrados, así como el Impuesto de Bienes Inmuebles -en este caso la parte correspondiente al garaje y trastero-, porque consideró entonces que era una medida "justa" y "que los vecinos entienden lógica, dadas las circunstancias", según declaraciones textuales de la propia alcaldesa efectuadas en febrero del 2020 durante una reunión con los vecinos acompañada del concejal de Fomento, Vivienda y Movilidad Sostenible, César Díaz.

Cabe recordar, ha destacado Fernández, que la propia alcaldesa dijo "textualmente" en 2020 sobre el IBI que "les cobraremos el recibo íntegro, que como ya saben, engloba la vivienda, el garaje y el trastero, y en un plazo de 15 días les devolveremos la parte proporcional del garaje y del trastero correspondiente a todo el tiempo que no puedan hacer uso de ellos".

Así, Fernández, que se hace eco de las denuncias de los propietarios afectados, ha asegurado que "es sorprendente" que Igual "sea incapaz de gestionar algo tan sencillo como cumplir con sus promesas" y que el Servicio de Recaudación "no sepa qué responder a los vecinos cuando acuden a buscar respuestas, más allá de que sus expedientes están paralizados".