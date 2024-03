Las cántabras vuelven a ocupar las calles de Santander para conmemorar el 8M

Miles de mujeres han vuelto a ocupar este viernes las calles de la capital de Cantabria para reivindicar, un año más, sus derechos y el fin de la violencia machista, así como pedir un alto el fuego en Gaza, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La Comisión 8 de Marzo y las Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria han compartido manifestación en Santander y finalmente han leído sendos manifiestos en la Plaza del Ayuntamiento como colofón de una movilización masiva.

La equiparación de derechos, salarios y prestaciones entre hombres y mujeres ha centrado los discursos de este día. La manifestación de Santander, que ha reunido a más de 8.000 personas, se ha desarrollado sin incidentes y sí con muchos cánticos, eslóganes y batucada. Desde que partiera de Puertochico, la marcha ha ido graduando su paso con paradas hasta su conclusión en la Plaza del Ayuntamiento en donde se ha dado cuenta de la lectura de manifiestos.

Ana Bolado, en representación de la Comisión 8M, ha leído un texto en el que se reclama la equiparación de derechos, el fin de la violencia y el respeto a la mujer, con una apelación contra la prostitución y la trata de mujeres. Las Asambleas Feministas han compartido la reclamación de derechos y el fin de la violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de ser mujer, además de realizar una intensa crítica al patriarcado y una denuncia pública del “genocidio” en Gaza.

Manifiesto de la Comisión 8 de Marzo

El manifiesto de la Comisión 8 de marzo se ha centrado en una reivindicación de derechos y respeto: conciliación, corresponsabilidad, equidad salarial, prestaciones... y también el fin de todas las guerras. Las 17 organizaciones que integran la Comisión han considerado que persisten los motivos para alzar la voz. “Nos sobran los motivos para continuar reivindicando este día y la necesidad de seguir luchando mujeres y hombres, codo con codo, porque se haga realidad el que todas las mujeres disfrutemos todos los días de todos los derechos”, ha leído Ana Bolado en la tribuna de la Plaza del Ayuntamiento de Santander.

La lectura del manifiesto ha sido corta pero contundente, con una retahíla de reivindicaciones como “dejar de ganar menos y tener menos pensiones por tener que cuidar más”, “corresponsabilidad en los cuidados de nuestros hijos e hijas por parte del Estado y de nuestros compañeros de vida hombres”, “ permisos para cuidar y para recuperarnos de nuestros embarazos y partos” y “respeto al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y a no sufrir violencia obstétrica”.

La igualdad efectiva, el fin de la violencia de género y en general contra las mujeres, el fin de la discriminación racial y el fin de la prostitución y la trata de blancas han sido otras reivindicaciones hechas por la Comisión del 8M: “Queremos acceso al empleo y a los puestos de decisión en igualdad con los hombres, queremos erradicar toda la violencia contra las mujeres, queremos acabar con la trata y la explotación sexual y reproductiva, queremos la reforma de la Ley de Extranjería y la elaboración de una ley antirracista”, ha leído Bolado.

El contexto de la guerra de Gaza no ha pasado de largo en este día. La Comisión 8 de Marzo ha pedido el fin “el fin de todas las guerras y el alto el fuego en Gaza”. También el cambio climático está en la agenda reivindicativa feminista: “Queremos mayor ambición política y social contra la emergencia climática y contra la crisis económica y energética. Queremos, en definitiva, todos los derechos para todas las mujeres, todos los días”, ha concluido.

Manifiesto de las Asambleas Feministas

Bajo el epígrafe 'De pie contra el patriarcado, las precariedades y los genocidios', el manifiesto de las Asambleas Feministas ha englobado la reivindicación de este día con una reivindicación también de corte social y pacifista. “Un nuevo 8 de marzo, volvemos a las calles para señalar, denunciar y combatir las injusticias. En primer lugar, recordar a las que no están, faltan mujeres víctimas de los asesinatos machistas”.

También han alzado la voz contra “el desorden mundial y la crisis civilizatoria creada por este sistema capitalista y patriarcal que prima el lucro privado y que está llevando a la destrucción de la vida humana y del medio ambiente. Vivimos bajo un orden político, cultural y económico antagónico con los procesos que sostienen la vida, que realiza un uso irracional de bienes finitos, que incrementa la vulnerabilidad de nuestras sociedades, y que hipoteca el futuro de las generaciones venideras”.

“El cambio climático y la crisis de biodiversidad son solo la punta del iceberg que señala el desmoronamiento de los sistemas vivos y va a conllevar el sufrimiento de millones de personas, que generalmente con rostro de mujer son ya las más empobrecidas”, han añadido. Equiparar el salario a la inflación, el control de los precios de productos básicos y de la vivienda, la redistribución de los recursos y del tiempo de trabajo, el acceso a trabajos dignos, con derechos y sin discriminaciones, han sido algunas de las reivindicaciones hechas públicas este viernes por las Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria.

Cuidados y derechos trans

Las Asambleas Feministas han reivindicado también que “se visibilice y reconozca el valor de los trabajos de cuidados” y han afirmado que apoyan la defensa de los derechos de las personas trans y de las que ejercen la prostitución. “Estamos por la construcción de un derecho colectivo al cuidado, por el derecho de todas las personas a ofrecer y recibir cuidados durante toda su vida, para lo que plantemos la construcción de un sistema público-comunitario de cuidados así como exigir la corresponsabilización de los hombres en los mismos”.

Tras eso, han añadido: “El feminismo que defendemos no puede ser una amenaza para otras mujeres. Nuestro proyecto debe servir para garantizar los derechos de todas, todos y todes. No puede usarse para oponerse o cuestionar los derechos de las personas trans. No necesitamos que nadie venga a vigilar qué es ser mujer”.

El manifiesto ha concluido con una crítica a la Ley de Extranjería, que “provoca que las jornaleras, trabajadoras sexuales o cuidadoras estén sometidas a mayor explotación laboral, desprotección legal y exclusión de servicios públicos, haciéndolas más vulnerables a la violencia machista e institucional”.