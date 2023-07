Cazadores piden al Gobierno de Cantabria un nuevo coto que afecta a 2.050 propietarios entre Puente Viesgo y Torrelavega

Dos mil cincuenta propietarios de fincas son los afectados por la solicitud de establecimiento de un coto de caza en Cantabria, el tercero que se registra ante la Dirección General de Biodiversidad en apenas dos meses, tras los que afectan a Polanco, Piélagos y Bezana. Entre los afectados por la solicitud en trámite del Club Deportivo Básico Cazadores de Puente Viesgo El Castillo hay colegios, parroquias, empresas, juntas vecinales, ayuntamientos, concentraciones parcelarias y parroquias. Propiedades del Gobierno de Cantabria y de la empresa pública regional Gesvican están incluidas también en la relación de afectados.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha sacado este jueves a información pública el expediente para constituir un coto deportivo de caza entre Puente Viesgo y La Montaña (Torrelavega). En el expediente, del que es competente la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, se publica el plano provisional del área y la relación de propietarios de fincas con el fin de notificarles como interesados en el procedimiento.

La tramitación se saca a información pública durante 20 días contados a partir de este viernes, para que los interesados puedan formular alegaciones. El expediente estará a disposición en las oficinas de la Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático (en la calle Albert Einstein, 2, de Santander) para que quien desee lo examine solicitándolo en el buzón caza@cantabria.es.

La nueva propuesta se hace pública días después de la que afecta a cotos en Polanco (BOC, 1 de junio) y Santa Cruz de Bezana y Piélagos (BOC, 18 de julio) que ya han encontrado airadas reacciones vecinales y la oposición de partidos y ayuntamientos.

A diferencia de los anteriores, el coto entre Puente Viesgo y Torrelavega no afecta a grandes núcleos de población, lo que no quiere decir que no haya viviendas ni afectados.

Según la relación publicada en el Boletín, entre los cerca de 2.050 afectados, se encuentras los siguientes: las juntas vecinales de Aes, Corvera de Toranzo, Las Presillas, Hijas, Pando Penilla, Puente Viesgo y Vargas; las parroquias de Hijas y Las Presillas; los ayuntamientos de Castañeda, Puente Viesgo, San Felices de Buelna y Torrelavega; los colegios de Vargas y Las Presillas; las concentraciones parcelarias de Aes-Hijas-Puente Viesgo y Castañeda; el Gobierno de Cantabria y su empresa Gesvican; y al menos cuatro promotoras inmobiliarias, así como empresas de autobuses, madereras y compañías eléctricas, entre otras.