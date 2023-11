Amaral, Arde Bogotá, Nil Moliner y Ojete Calor, primeras confirmaciones del festival Sonórica en Castro Urdiales

El festival Sonórica 2024, que inicia nueva etapa con un cambio de nombre y de fechas, ha anunciado este martes las primeras confirmaciones de su cartel para 2024, donde destacan los nombres de artistas como Amaral, Arde Bogotá, Nil Moliner y Ojete Calor, que llegarán al Estadio Riomar de Castro Urdiales el viernes 19 y sábado 20 de julio junto a otros grupos como Veintiuno, Ladilla Rusa, Vicco, Paula Matteus, Anabel Lee, Me Fritos And The Gimme Cheetos, Antifan, Yeico X Toni, Héctor Llamazares, K-Style o Javi Chapela.

Según ha anunciado la organización, tras estos primeros anuncios se completará próximamente el cartel definitivo con nuevas confirmaciones, aunque las entradas para las dos jornadas de conciertos se pondrán a la venta el próximo viernes 24 de noviembre, a partir de las 13.00 horas, en la página web oficial del festival, www.sonorica.es.

Entre los nombres más destacados del cartel sobresale el del dúo zaragozano Amaral, que llevan poniendo banda sonora a los amantes del pop y el rock en castellano más de dos décadas. Éxitos como 'Sin ti no soy nada“, 'Cómo hablar' o 'Días de verano' forman parte de la cultura popular de todo el país.

También volverá a Cantabria una banda como Arde Bogotá, que en los últimos meses suman premios y reconocimientos con su gira 'Cowboys de la A3', uno de los discos del año en España y que cuentan con un poderoso directo, igual que el artista catalán Nil Moliner, que presentará su disco 'Lugar Paraíso' en Castro Urdiales el próximo verano dentro del festival Sonórica.

En cuanto a Ojete Calor, la banda liderada por Carlos Areces ofrece siempre un show lleno de hits y de humor. 'Mocatriz', 'Sinceridad no pedida' o 'Viejoven' son tan solo algunos de los grandes éxitos que esta banda lleva habitualmente a sus escasos directos.