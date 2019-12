El fotoperiodista J.M. López aborda la guerra de Siria en una charla en el Casyc

El fotoperiodista J.M. López abordará este miércoles, 18 de diciembre, la guerra de Siria, su origen y desarrollo en una charla que impartirá a las 18.30 horas en el Casyc y que se enmarca en las actividades organizadas por la Asociación Profesional de Fotoperiodistas de Cantabria dentro del proyecto 'Click 2018'.

En la charla, según ha informado la asociación en un comunicado, J.M. López analizará la guerra de Siria, explicará el conflicto desde su origen y su desarrollo a través de la proyección de una serie de reportajes realizados durante el transcurso del mismo.

También hablará sobre cuáles son las motivaciones personales que le llevan a realizar este trabajo, cómo se ejerce el oficio de fotoperiodista freelance en zonas de guerra, y más concretamente en Siria, entre otros asuntos.

J.M. López es un fotógrafo independiente especializado en documentar conflictos e injusticias en el mundo. Al finalizar los estudios de fotografía en la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo, trabajó como fotógrafo de plantilla durante 11 años en La Crónica de León, un periódico local de su ciudad, hasta 2009.

Luego como fotógrafo freelance ha viajado alrededor del mundo produciendo sus propias historias. Afganistán, Irak, Palestina, Irán, Kosovo, Haití, Guatemala, Nagorno-Karabaj, Venezuela y República Democrática del Congo fueron algunos de los primeros destinos.

Y ha cubierto distintas guerras en Siria, Irak, Sudán del Sur, Somalia y Ucrania para varias agencias de noticias, principalmente para Agence France-Presse (AFP) pero también para European Pressphoto Agency (EPA), Associated Press (AP) y Sipa USA.

Sus fotografías y reportajes han sido publicados en medios como, The New York Times, The Guardian, The Telegraph, The Times, Le Monde, Liberation, Der Spiegel, Stern, L'espresso, La Repubblica, El País, El Mundo y La Vanguardia, entre otros.