Mikel Izal, La La Love You, Ginebras, Siloé y Ciudad Jara inauguran este viernes el festival Santander Music 2024

Mikel Izal será el cabeza de cartel este viernes del festival Santander Music 2024, que se celebra durante el fin de semana en la Campa de La Magdalena, y que incluye también en esta primera jornada de conciertos las actuaciones de La La Love You, Ginebras, Siloé o Ciudad Jara

En el caso de Mikel Izal, el cantante presenta en Santander su primer disco en solitario, 'El paraíso', tras la disolución de la banda a la que daba nombre (Izal), entre los pocos festivales en los que el vitoriano actúa este verano.

Izal compartirá este viernes escenario con La La Love You, con más de cien millones de reproducciones en Spotify de su música; el grupo madrileño Ginebras, tras alcanzar el estrellato con 'La típica canción'; Ciudad Jara, proyecto de Pablo Sánchez, exlíder de La Raíz, Siloé, Malmö 040, Pablopablo y Amygdala.

Por su parte, Louis Tomlinson, actuará este sábado 3 de agosto. El cantante y compositor británico que alcanzó la fama internacional por ser miembro fundador de One Direction, presentará su último disco, 'Faith in the future', y repasará los grandes éxitos de su carrera.

Asimismo, uno de los shows más esperados de esta edición del Santander Music, que tendrá lugar también el sábado, es el de Dani Fernández, que regresará a Santander con un directo renovado.

Otro de los artistas que ofrecerá un concierto el sábado en el Santander Music es el compositor vigués Sen Senra; mientras que Aiko El Grupo y su 'pop punk a la madrileña' desplegarán su desparpajo por primera vez en la Península de La Magdalena.

También este 3 de agosto actuará la artista Alba Morena, que ha emergido recientemente en el circuito independiente y que llama con fuerza a los escenarios de los festivales. Además, completan el cartel del Santander Music 2024 bandas y artistas como Edgar Kerri, Merino y Trashi.

Por último, Santander Music ha organizado en esta edición una jornada más que estará dedicada a la música electrónica, gracias a la incorporación de Brunch Electronik Festival, una de las fiestas electrónicas más prestigiosas del mundo, y que tendrá lugar el domingo 4 de agosto.