Mikel Izal, Louis Tomlinson y Brunch! Elektronic, protagonistas de cada jornada del Santander Music 2024

El festival Santander Music 2024, que celebrará su decimoquinta edición desde el viernes 2 al domingo 4 de agosto en la Península de La Magdalena, ha dado a conocer este jueves el reparto definitivo de artistas para cada una de las jornadas del evento y ha anunciado cuándo será posible adquirir las entradas de un solo día.

El festival acogerá durante tres noches a grandes artistas de renombre tanto nacional como internacional, que permitirán disfrutar a los asistentes de una experiencia musical de gran calidad durante todo el fin de semana, lo que confirma al festival como un imprescindible entre los principales eventos de la capital cántabra.

El festival ya ha anunciado el cartel definitivo dividido por días, y tendrán en la jornada de viernes como principal atractivo la actuación de Mikel Izal, antiguo líder de la banda a la que él mismo daba nombre (Izal) y que ahora actúa en solitario en una de las pocas citas a las que el artista acudirá en este 2024. Entre el resto de artistas que actuarán el viernes se encuentran grandes bandas como Ginebras, La La Love You, Ciudad Jara, Siloé, Malmö 040, Pablopablo y Amygdala.

La segunda jornada del evento estará encabezada por uno de los principales artistas pop internacionales, el inglés y antiguo integrante de One Direction, Louis Tomlinson, quien no deja de batir sus propios récords en las listas de éxitos europeas con su nuevo álbum. 'Faith in the Future'. Junto a él estarán otros artistas de gran peso como Dani Fernández, que regresa a Santander con un show renovado, Sen Senra, Aiko El Grupo, Trashi, Merino, Edkar Kerri, Alba Morena y Marsella.

El evento terminará con la jornada dominical, que estará protagonizada por la prestigiosa fiesta de música electrónica Brunch! Elektronic, confirmada recientemente como ampliación del cartel y del festival. Participarán en esta última jornada Honey Dijon, Dennis Cruz, Tsha, Héctor Llamazares y Groovemami.

Venta de entradas

Los abonos para el festival llevan a la venta desde el viernes 15 de diciembre de 2023, sin embargo, la organización del evento habilitará más entradas para todos aquellos que quieran acudir al festival, con entradas de un solo día, a partir del martes 9 de abril a las 12.00 horas en la web oficial del evento.

De esta manera, la campa de La Magdalena vivirá en directo la decimoquinta edición del evento, que se celebrará con el apoyo del Ayuntamiento de Santander, el Gobierno de Cantabria y la Fundación Santander Creativa, y que permitirá a todos sus asistentes disfrutar de una amplia variedad de música.