El Gobierno de Cantabria ante el programa xenófobo del Galerna Fest en Santander: “La competencia para intervenir es del Ayuntamiento”

“Al tratarse de un evento que se celebra en un municipio, la administración autonómica no es competente según el artículo 7 de la Ley de Espectáculos Públicos”. De esta manera, la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha justificado la inacción del Ejecutivo autonómico ante la celebración de conciertos de corte xenófobo y fascista en la capital de Cantabria durante dos días a finales de mes.

Aunque el diputado socialista Mario Iglesias le ha recordado a la consejera que la Ley de Espectáculos valida la prohibición de actos que “inciten al racismo, la violencia y la xenofobia”, la portavoz del Ejecutivo se ha escudado en la misma norma para indicar que solo puede intervenir cuando afecte a varios municipios, no a uno solo, ya que en este caso el competente es el ayuntamiento afectado, en este caso, el de Santander.

En el transcurso del pleno parlamentario celebrado este martes, el diputado socialista ha tildado el programa del festival como una “apología del genocidio” y una invitación, a través de las letras de los grupos participantes, “a dirigir metralletas contra los inmigrantes”. “Les pedimos cancelar este espectáculo según lo dispuesto en la Ley de Espectáculos Públicos”, ha apostillado Iglesias, quien también se ha interesado por saber si el Galerna Fest ha sido examinado por la Comisión Regional de Espectáculos Públicos.

No se ha examinado, algo que la consejera ha justificado en que nadie lo ha pedido, y además tampoco es competencia de dicha comisión, ha dicho. Asimismo, ha indicado que la Ley de Espectáculos fue obra de socialistas y regionalistas y que su mejora está siendo abordada por el actual Ejecutivo en contacto con los ayuntamientos.

“La Comisión de Espectáculos no se ha reunido. Su función es coordinar actuaciones, modificar el catálogo de actividades, informar de proyectos de reglamento y elaborar estudios y propuestas. Por lo tanto, no es competencia de este órgano y no se ha recibido petición en el sentido de la pregunta”.

Preguntada por “el motivo de no instar al Ayuntamiento de Santander a prohibirlo en virtud del 9.2 de la Ley de Espectáculos”, Urrutia ha replicado en la Cámara que “cada ayuntamiento tiene su normativa y está reglado”.

“La ley hace referencia a las relaciones de cooperación entre administraciones y no faculta a la autonomía a intervenir de oficio en competencias municipales”, ha insistido Urrutia.

“En otros lugares de Europa este tipo de espectáculo ha provocado disturbios -ha replicado por su parte Iglesias-. Espero que no sea así. Le pido que haga lo posible por evitar que este festival no se celebre en Cantabria”.

“El Gobierno de Cantabria, por decisión del PSOE, no tiene competencias -ha asegurado la consejera-. Hace siete años este Parlamento aprobó la Ley de Espectáculos Públicos, una ley polémica, poco vanguardista. Esa ley de socialistas y regionalistas, que el PP votó en contra, echaba a los ayuntamientos la competencia de tener que autorizar los actos”.

“Ayuntamiento y Gobierno tenemos unas normas a cumplir cuando hay actos reglados y este Gobierno no tiene capacidad de intervenir en esas decisiones. Además los ciudadanos tienen la libertad de ir o no a los espectáculos”, ha apostillado, comparando el Galerna Fest con un festival de reggaeton, que no se prohíbe, pese a sus “letras machistas”.