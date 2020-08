El sistema inmune de las personas también puede entrenarse, algo así como ir al gimnasio, de tal modo que procurar una respuesta inmunitaria contra la gripe, por ejemplo, puede hacer que el sistema inmunológico esté mejor preparado ante otro ataque vírico como el de la COVID-19. El Gobierno de España ha encargado cinco millones de dosis más para la gripe y los inmunólogos recomiendan encarecidamente este año vacunarse, sobre todo a los a grupos de riesgo, aunque ampliando los grupos de edad recomendada. El cuerpo humano no solo estará mejor preparado para la cepa de la gripe de este año, sino para todo lo que pueda venir.

Así lo han recomendado este lunes Marcos López Hoyos, presidente de la SEI, jefe del Servicio de Inmunología y director científico del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla-Idival, y Carmen Cámara Hijón, secretaria de la Sociedad Española de Inmunología y facultativa especialista en Inmunología del Hospital Universitario La Paz, en Madrid.

En el ámbito de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que comienza este lunes su actividad académica centrada en la pandemia, López Hoyos y Cámara Hijón han hecho otra recomendación: hacer oídos sordos de 'iconos de la música', en una referencia a Miguel Bosé, cuyas recomendaciones en redes sociales han calificado de "lamentables".

"La ignorancia es la madre del atrevimiento", ha comentado esta mañana el inmunólogo de Valdecilla y director científico del Idival, instituto de investigación del complejo hospitalario. Y también han mandado un mensaje al movimiento antimascarillas y defensores de conseguir la inmunidad de rebaño a las bravas: "Podríamos tener ya inmunidad de rebaño sin usar la mascarilla y facilitando el contagio pero hubieran muerto tres millones de españoles. ¿Estamos dispuestos a asumir esta factura?", se ha preguntado López Hoyos. "Es lamentable", ha reiterado Cámara Hijón.

Inmunidad entrenada

Esta última ha dado cuenta de un estudio que se está realizando sobre una vacuna BCG (bacilo de Calmette-Guérin) contra la tuberculosis en Holanda y que está dando resultados positivos también en COVID-19. Aunque el estudio se basa en un número reducido de pacientes, considera que los resultados inciden en el interés de una "inmunidad entrenada" que repercuta en una respuesta inmune a la COVID-19.

"Es como si el sistema inmune fuera al gimnasio", ha dicho la inmunóloga en Santander. "Cuando te vacunas contra la gripe, el sistema inmune se está preparando para cualquier cosa", dicho lo cual ha alertado contra los tratamientos milagro y los "movimientos esotéricos de cantantes en paralelo". La única alternativa es "preguntar a tu médico o especialista". "Ahora mismo no hay ningún fármaco eficiente. La única medida efectiva es la distancia social y la vacuna cuando llegue", ha añadido.

El sistema inmune también es un riesgo para el paciente de la COVID, dado que la agresividad de su respuesta pone en riesgo la vida del paciente. Por ello, una vía investigadora se está centrado en cómo bloquear los factores de complemento -conjunto de moléculas del sistema inmune que propician una respuesta inflamatoria, entre otros aspectos- mediante anticuerpos monoclonales.

Coordinación autonómica

A título personal, el jefe de Inmunología de Valdecilla se decantaría por volver a la situación del estado de alarma por haber un mando único "y no 17" como en la actualidad, aunque entiende que haya factores socioeconómicos a tener en cuenta. En todo caso, ha considerado capital la coordinación entre las autonomías, en un contexto en que "la situación está creciendo y en cualquier momento hará clic y volverá a la situación de marzo-abril".

Margarita del Val, del Grupo de Investigación de Inmunología Viral en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM), también impartiendo un curso en Santander, ha señalado esta mañana que las restricciones de movimientos que se han aplicado no han demostrado su eficacia, pero "sí la contención domiciliar", ha citado Carmen Cámara, para afirmar después que "la medida más eficaz es el confinamiento de 14 días", que se está aplicando a los casos sospechosos de dar positivo.

Por otra parte, los expertos se han mostrado absolutamente escépticos sobre el alcance del anuncio de la vacuna rusa. "No tengo opinión porque no hay ninguna evidencia científica", ha asegurado el presidente de la SEI, a lo que ha apostillado Cámara: "Siendo optimistas y realistas a la vez puede que haya una vacuna el próximo invierno, pero el problema no es solo que haya una vacuna, sino que haya suficientes unidades para 6.000 millones de humanos".